Noklausies - grupa “Saldās sejas” modusies no dīkstāves un prasa: “Kā tev iet?”

Dziesmas autori ir grupas dalībnieki Tomass Kleins un Guntars Račs. Solo partijas dziesmā uzticētas Tomasam Kleinam un grupas jaunākajai dalībniecei Katrīnai Binderei.

Tomass Kleins: “Dziesma ir kā jautājums. Viens no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem ir "Kā tev iet?" Parasti atbilde ir – "Man iet labi". Un mēs patiešām ceram, ka tieši tā jums visiem šobrīd klājas. Priecājos, ka arī mēs esam modušies no piespiedu “ziemas miega” un pamazām varam atkal publicēt dziesmas un, cerams, drīzumā arī uzstāties koncertos.”

Grupas pēdējais koncerts notika marta sākumā, visi citi ieplānotie koncerti sakarā ar pandēmijas izraisītajiem apstākļiem tika atcelti un tagad grupa pamazām atsāks koncertdarbību, un tuvākās iespējas noklausīties to būs 31. jūlijā Alūksnē (koncerts uz ezera skatītājiem laivās), 2. augustā Skaistkalnē un 16. augustā Liepājā (koncerts uz ezera skatītājiem laivās). Bija plānota uzstāšanās 14. augustā Liepājas olimpiskajā centrā Guntara Rača jubilejas koncertā, bet tas ir pārcelts uz nākamā gada 24. aprīli.

Dziesmas video producents ir Kaspars Dvinskis ("Dween Productions"), video filmēts Saldū. Kāpēc Saldū? Jo klips filmēts pašā pandēmijas pilnbriedā un, lai ievērotu maksimālu distancēšanos, Katrīna mēroja ceļu no Ventspils, bet Tomass no Liepājas, video producents - no Rīgas. Tika izvēlēta vieta, kura visiem ir apmēram vienādā attālumā un kurā filmējoties iespējams ieturēt distanci. Tā izrādījās Saldus Kalnsētas parka estrāde un tās apkārtne.