91 gada vecumā mirusi itāļu mūzikas leģenda - komponists Ennio Morikone

1928.gadā Romā dzimušo itāļu mūzikas leģendu, komponistu Ennio Morikoni, kinopasaulē 1964.gadā ieveda režisors Serdžo Leone. Mūzika, ko Morikone sacerējis leģendārajiem Serdžo Leones "spageti vesterniem", kļuvusi par klasiku, gluži tāpat kā viņa mūzika filmai "Once Upon a Time in America".

Komponista darbības spektrā rindojas dažnedažādu žanru filmas - no komēdijām līdz šausmu filmām. Kopumā viņš sacerējis mūziku vairāk nekā 500 kinofilmām un televīzijas seriāliem, kā arī mūsdienu un modernās klasikas darbiem. Viņa darbi iekļauti vairāk kā četrdesmit apbalvotās filmās.

Morikone saņēmis goda Oskara balvu un ir bijis nominēts "Oskaram" piecas reizes - par mūziku filmai "Days of Heaven" 1978.gadā, "The Mission" 1986.gadā, "The Untouchables" 1987.gadā, "Bugsy" 1991.gadā un "Malena" 2000.gadā - tomēr balvu ne reizi nav saņēmis.

Ilgās karjeras gados komponists radījis lieliskus skaņu celiņus vairāk nekā 500 kinofilmām, kā, piemēram, Serdžo Leones 1968.gada "Once Upon A Time In The West" un 1964.gadā aizsāktajai triloģijai – "A Fistful Of Dollars", "For A Few Dollars More" un "The Good, The Bad And The Ugly" ar vesternu megazvaigzni Klintu Īstvudu galvenajās lomās.





Visas komponista bagātīgās radošās karjeras laikā Ennio Morikone mūzika ir skanējusi ne tikai Eiropas, bet arī Holivudas filmās. Viņš strādājis ar tādiem režisoriem, kā Bernardo Bertoluči filmā "Novecento", Paulo Pasolini filmā "Salò o le 120 giornate di Sodoma", Romānu Polaņski filmā "Frantic", Oliveru Stounu filmā "U Turn", Damiano Damiani sēriālā "La Piovra", kā arī Kventinu Tarantino filmā "The Hateful Eight".

Par mūziku Tarantino filmai "The Hateful Eight" (2015) Morikone ieguvis Amerikas Kinoakadēmijas balvu kategorijā "Labākā oriģinālmūzika".

1957. gadā mūziķis apprecējās ar savu sievu Mariju Traviju, kurai viņš nenogurstoši veltīja mūziku visai turpmākajai dzīvei.