Pārsteigums - dziedātājas Jenny May vīrs Gatis izdod mīļotajai veltītu romantisku singlu

Viss sācies ar to, ka Gatim bija jālauza galva, kā pārsteigt sievu dzimšanas dienā, jo dziedātāju ar materiālām lietām pārsteigt grūti. “Vakaros nevarēju aizmigt, galvā nāca dzeja. Cēlos un rakstīju. Teksts bira kā no pārpilnības raga un rokā bija oriģināla dāvana Maijai," atklāj Gatis, kas uzrunājis savu draugu Gvido, vai tas var palīdzēt tadīt dziesmu.

"Tā nu mums kopā sanāca burvīgs gabals. Liktenīgajā svētku dienā dziesma tika izpildīta dzīvajā. Un patiešām, pārsteigums izdevās, Maija to nebija gaidījusi," priecājas uzņēmējs, kurš gan nedomā turpināt solo karjeru. "Ir citas prioritātes, bet, kas to lai zina, kur dzīves līkloči aizvedīs. Katrā ziņā nav ko turēt sveci zem pūra. Lai mīlestības pilnā dziesma iedvesmo arī citus radīt un nebaidīties no lietām, kuras nekad iepriekš nav darītas!"

Studijā bekvokālu dziesmai gan pēcāk, protams, iedziedājusi Gata sieva Jenny May.