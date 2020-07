Princese Diāna savulaik karalieni dēvējusi pavisam familiārā mīļvārdiņā

Pēdējos desmit savas dzīves gadus princese Diāna savu vīramāti saukusi par „mammu”, - informē izdevums „Good Housekeeping”. Lai gan Diānas un prinča Čārlza laulība izira jau 1992. gadā, un 1996. gadā viņi šķiršanos nokārtoja oficiāli, princese šo pārmaiņu laikā esot meklējusi atbalstu tieši pie vīramātes. Reiz Diāna „šņukstot” zvanījusi karalienei – atklāts 2017. gadā iznākušajā dokumentālajā filmā „Diāna: viņas pašas vārdiem” („Diana: In Her Own Words”).

Foto: CAMERA PRESS/Glenn Harvey / Vida Press

Abas augstdzimušās dāmas vienojusi īpaši cieša saikne, tāpēc karaliene atļāvusi vedeklai viņu saukt par „mammu”.

Šis mīļvārds varētu pārsteigt daudzus karaliskās etiķetes zinātājus, jo šajā ģimenē nav pieņemts, ka Viņas Majestāti uzrunātu neformālos mīļvārdos. Jaunpienācējiem (kā Meganai Mārklai) sarunā ar karalieni jālieto uzruna „Jūsu Majestāte” līdz viņš vai viņa nodibina ciešākas attiecības ar monarhu. Tikai pēc tam pieļaujama pāreja uz draudzīgāku uzrunu, kā, piemēram, „kundze”.

Tiesa, princese Diāna nav vienīgā, kas par spīti protokolam, uzrunājusi karalieni citādi, nevis kā Viņas Majestāti. Mīļvārdus Elizabetei II devuši viņas mazbērni un mazmazbērni. Princis Džordžs viņu iesaucis par „gan-gan”, taču viņa tētis princis Viljams, kad bijis mazs, omīti uzrunājis par „Geriju”.

Reiz, pakrītot Bakingemas pils garajos gaiteņos, mazais Viljams saucis „Gerij, Gerij”. Kad viens no viesiem Viņas Majestātei apjautājies, kurš te ir Gerijs (Gary), karaliene paskaidrojusi: „Es esmu Gerijs. Viņš vēl nav iemācījies izrunāt vārdu vecmāmiņa (Granny).”

Princis Viljams bērnībā ar omīti un vecvecmāmiņu. (Foto: CAMERA PRESS/Glenn Harvey / Vida Press)

Arī prinča Džordža un princeses Šarlotes iecienītais apzīmējums „gan-gan”, visticamāk radies, līdzīgi kā viņa tētim uzruna „Gerijs”. Vecvecmāmiņa jeb „great-grandmother” mazam bērnam ir grūti izrunājams vārds.

Karaliene Elizabete II un princis Viljams. (Foto: action press/ Vida Press)

Kembridžas hercogiene Ketrīna vēl nav sasniegusi to tuvības līmeni, lai uzrunātu karalieni kā „mammu”, taču viņa ir karaļnamā ļoti ieredzēta, un faniem šķiet, ka tas varētu būt tikai laika jautājums.

