Daiga Mazvērsīte pēdējā uzzinājusi par sava dēla dalību grupā "Singapūras satīns"

Daiga Mazvērsīte, kura ir viena no Latvijā respektētākajām mūzikas žurnālistēm ar vairāk kā 30 gadu pieredzi, sarakstījusi vairākas grāmatas par ievērojamiem mūziķiem mūsu valstī, turklāt pirms 28 gadiem ar savu grupu "19 gadi pirms sākuma" laida klajā hitu "Singapūras vējš", tagad lepojas ar dēlu, kurš muzicē grupā "Singapūras satīns".

Daiga un Kārlis. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Ko domājat par grupu "Singapūras satīns"?

Visu to labāko! Tiešām forši! Nu tie puiši ir vienreizēji! Viņi tēlo huligānus, bet patiesībā viņi ir kolosāli, inteliģenti puiši. Tas mani fascinē!

Vai kāda daļa no grupas daiļrades ir arī jūsu mājās tapusi?

Nē, Kārlītis patstāvīgi dzīvo jau no 15 gadu vecuma. Es dzīvoju Baldonē, bet viņš, kā aizgāja uz Rīgu mācīties Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, tā arī ir prom.

Kad puika mājās auga, nekādus iedīgļus nesaskatījāt, nenojautāt? Varbūt tieši tad dzirdējāt kādus pirmos trinkšķus?

Nekādu trinkšķu nebija, bet par to, ka dēlam ir pamatīga muzikālā bagāža, gan varu sev uzsist uz pleca. Jo Kārlis bija "Tumsas" fans, ar Mārtiņu Freimani bija labos draugos, par "Pienvedēja piedzīvojumiem" mēs fanojām. Arī Renāram Kauperam viņš ir spiedis roku, jo principā jau kopš mazotnes ir bijis man līdzi uz dažnedažādiem muzikāliem pasākumiem. Tā kā varbūt tādā veidā kaut kāda sēkla ir sēta.

Vai dēla dalību šobrīd tik populārajā grupā sajūtat kā savu lielāko muzikālo lolojumu?

Nē, ar grupu man nav pilnīgi nekāda sakara. Es biju pēdējā, kas uzzināja, ka Kārlis muzicē un viņam ir grupa.

Kā tas notika?

Tas notika tā, ka pirms pāris gadiem vidējais dēls man parādīja un pateica: “Vai zini, ka Kārlītim ir grupa?!” Es nevarēju iztēloties, kas tā varētu būt par grupu. Iedomājos, ka varbūt kāds soft jazz vai kaut kāds vokālais ansamblis, jo korī Kārlis gāja pirmajās klasēs... Bet tad, kad es noskatījos to viņa solo gabalu, kur arī klipā bija filmējies, nu man ļoti patika!

Kad tas bija? Drīz pēc grupas dibināšanas?

Nē, nē, vēlāk, tikai pēc kāda laika. Visi zināja, es biju, man šķiet, vienīgā, kas nezināju! Man vispār nav ne jausmas, cik gadu grupa pastāv.

Un kad bija pirmā reize, kad redzējāt dēla uzstāšanos?

Tā vēl nav bijusi. Es patiešām vēl neesmu bijusi nevienā viņu koncertā, nedz arī bijusi klāt kādā pasākumā, kur "Singapūras satīns" uzstājas. Man tas viss vēl priekšā.

Biju sataisījusies braukt uz "Muzikālo banku", kur viņi piedalījās ar dziesmu "Piededzini mann", bet Kārlis teica, ka nebrauks. Iepriekšējā naktī grupai bija koncerts, un uz "Muzikālās bankas" apbalvošanas ceremoniju aizbrauca mazais sastāvs. Tas bija viņa lēmums, jo trijos naktī sanāca beigt uzstāšanos Rīgā, un deviņos rītā jau Daugavpilī bija jābūt uz mēģinājumu. Viņam tas bija attaisnots iemesls nebraukt, jo Kārlim jau ir regulāri pastāvīgais darbs, un viņš strādā diezgan atbildīgā darbā. Viņa nodarbošanās ir saistīta ar reklāmas jomu, viņš ir viens no vadošajiem speciālistiem. Nu tā arī es neaizbraucu uz "Muzikālo banku".

Tātad lielais notikums vēl priekšā!

Jā!

Manā ģimenē visus trīs dēlu uz mūziku velk, un visi ir tiešām talantīgi. Vidējais spēlē klavieres, jaunākais sit bungas un ir beidzis sitaminstrumentu nodaļu Baldones mūzikas skolā, viņš ir arī airētājs... Nevar nemaz visam līdzi izsekot, tās mūzikas ir daudz.

Kā domājat, kāpēc Kārlis pats nepastāstīja, ka spēlē grupā?

Ja es drīkstu izteikties, man liekas, ka Kārlītim bija zināmas šaubas, vai man patiks... Viņš zina, cik esmu kategoriska savos spriedumos. Iespējams, tieši tāpēc viņš man neko par savu darbošanos grupā "Singapūras satīns" ilgi neteica – lai nedzirdētu kaut kādu kritiku. Jo mana profesija tomēr ir kritiķis.

Taču tā pirmā dziesma, ko dzirdējāt, jūsu ausīm bija tīkama?

Jā, Kārlīša dziesma "Paliec pie manis" ir fenomenāla! Dziesmas klipā viņš ir arī galvenais varonis. Tik smeldzīgi viņš šo dziesmu izdzied, es, godīgi sakot, biju mēma par to, ka viņam ir interese par pašizteiksmi mūzikā. Es par to neko nezināju!

Kādi vaļasprieki Kārlim bija bērnībā?

Dejošana! Viņš dejoja hiphopu, skatījās video un mācījās. Gāja aerobikas treniņos un savā Āgenskalna Valsts ģimnāzijā pat piedalījās aerobikas čempionātā. Bet tā, ka dziedāt... Es katrā ziņā viņā nesaskatīju tādas tik spilgtas muzikālās dotības. Jā, nu padziedāja kādu laiku skolas korī, bet tad to pameta, es arī neuzstāju. Reiz gan bija frāze: “Mammu, kāpēc tu mani nesūtīji mūzikas skolā?”

Atceros, ka Kārlis par reperi Ozolu nenormāli fanoja. Un šovasar viņi uzstājās uz vienas skatuves! Tas ir stāsts par to, kā sapnis piepildās! No laika, kad viņš bija padsmitnieka vecumā, atceros, kā man bija jāiet uz Ozola veikalu Vecrīgā un jāpērk Kārlim visas tās noļukušās bikses, milzīgas baltas jakas... Bet tad aizgāja uz biznesu un ekonomiku, sāka staigāt uzvalkā. Tagad izskatās, ka ir atgriezies pie sava pusaudža vecuma stila kaut kādā mērā.

Vispār apbrīnoju, kā Kārlis var visu paspēt. Viņi ar grupu vēl tos video filmē. Vienmēr paskatos, kas jauns. Bet es saprotu... Savās kritikās vienmēr cenšos būt objektīva, tāpēc par "Singapūras satīnu" nekad neko neesmu pat pieminējusi, cenšos nereklamēt. Nu kā es varu ko teikt, ja esmu māte? Tāpēc nekad personisko attieksmi neesmu paudusi, jo baidos, ka būšu subjektīva. Ar Kārļa grupas biedriem esam pāris reižu tikušies. Viņi ir bijuši pie mums mājās, Jāņus svinēt.

Kopā dziedājāt Līgo dziesmas, vai varbūt jums tika privāts "Singapūras satīna" koncerts, kaut mazs gabaliņš?

Nē, es aizvācos, lai viņu tusēšanos neredzētu! Jo man likās, ka tās būs šausmīgas šausmas. Bet viss jau bija kārtībā. Cenšos nejaukties savu bērnu dzīvē. Pati tā uzaugu, kad darīju to, ko pati gribēju. Tāpēc dēliem nekad neko neuzspiežu.

Un uz studiju jau neeju, nemaisos un nepiedāvāju savus pakalpojumus. (Smejas.)

Ļoti interesanti man šķiet tas, ka es jau arī spēlēju grupā – 80. gados man bija grupa "19 gadi pirms sākuma", un mūsu lielākais hits bija "Singapūras vējš"! Mēs to izdevām 1988. gadā! Tiešām smieklīgi! Un to nu viņi nekādi nevarēja zināt. Bet kāpēc tādas paralēles? Ja par to domā, mati ceļas stāvus!

Izskatās, ka tas ir stāsts par likteni!

Tie ir tādi dzīves joki!

Tā kā Kārlītim ne īpaši interesē tas, ar ko es nodarbojos savā mākslā, tad nu mēs tā paralēli kustamies. Tik vien kā ik pa laikam uzmetam acis. Bet tas, ka viņi ir forši, tas ir skaidrs.

Tik tie foršie jums nedzied, un jūs par viņiem nerakstāt! Bet varbūt izņēmuma kārtā varat pateikt, ko domājat par viņu vietu latviešu mūzikā?

Es visus "Singapūras satīna" gabalus noklausos internetā. To dēlam nesaku, protams. Cienu šos puišus – viņiem ir stils, pamats, intelekts, viņi zina, ko dara. Viņi lēnām un pamatīgi būvē savu muzikālo karjeru, nevis piedalās kaut kādā talantu šovā un gaida, ka nākamā balva būs "Grammy". Man patīk, ka viņi strādā ar latviešu publiku, ar tādām lietām, ko šejienes cilvēks saprot. Tas, man liekas, ir kaut kas vajadzīgs sabiedrībai; šis ir augstāks līmenis repam un hiphopam, kā iepriekš bija. Tas nu ir fakts.