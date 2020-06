Eltona Džona bijusī sieva vērsusies pret dziedātāju Augstākajā tiesā

Vāciete Renāte Blauela, kurai gadu desmitiem izdevies izvairīties no sabiedrības uzmanības, pagājušajā nedēļā iesniegusi dokumentus, lai vērstos tiesā pret Eltonu Džonu, ziņo "Daily Mail".

Blauelas advokāts neatkāja medijam, kāpēc viņa vēršas tiesā pret savu bijušo vīru, taču norādīja, ka viņa cer "to atrisināt draudzīgi".

Lai gan pieteikuma iemesls nav zināms, medijs norāda, ka tas, iespējams, darīts saistībā ar privātumu vai, lai tiktu pārtraukta kāda noteikta materiāla publiskošana.

Skaņu inženiere Blauela ar Eltonu iepazinās 1983. gadā viņa albuma "Too Low for Zero" ierakstīšanas laikā. Abi apprecējās tradicionālā ceremonijā baznīcā Valentīna dienā 1984. gadā Sidnejā.

Eltons tolaik bija 36 gadus vecs un plānoja doties turnejā pa Austrāliju. Kopš tā laika dziedātājs kļuvis par pasaulē atpazīstamāko geju, taču daudzus gadus viņš neatzina savu seksuālo orientāciju.

Aptuveni 2000. gadā, kad pāris izšķīrās, Eltons Džons publiski atzina, ka ir gejs. Kopš tā laika Blaula nav parādījusies publikā, bet Eltona Džona 2019. gadā iznākušajā biogrāfijā dziedātājs atklāja sāpes, kuras jutis, kad norobežojies no sievas cenšoties samierināties ar savu seksualitāti.

2014. gadā Eltons apprecējās ar savu ilggadējo partneri Deividu Furnišu, ar kuru viņš līdz tam dzīvoja kopā deviņus gadus.