Jauns ceļojums Pokemonu pasaulē. Seriāla "Pokémon Journeys: The Series" recenzija

Varam būt diezgan droši, ka 1995. gadā japāņu video spēļu kompānijai «Nintendo» pat kvēlākajos sapņos nerādījās, kādu iespaidu uz popkultūru atstās viņu jaunā video spēle par kabatas briesmoņiem. Kādēļ «kabatas»? Jo «Nintendo» superpopulāro ierīci «Game Boy» pārnēsāja kabatā un uz tās varēja spēlēt visdažādākās spēles. «PokeMon» ir saīsinājums no diviem japāņu vārdiem, kas tulkojumā nozīmē «kabatas briesmoņi». Savukārt mums labi zināmā animācijas seriāla pirmā sezona 1997. gadā tika plānota kā spēles popularizēšanas instruments, kas nu jau sasniedzis savu 23. sezonu.

Šajos gados pokemoni kļuvuši par visu laiku ienesīgāko izklaides franšīzi. Tās kopējie ieņēmumi, pēc ekspertu aplēsēm, pārsniedz 95 miljardus ASV dolāru. Šajā laikā izdotas 18 dažādas galvenā stāsta videospēles, kuras vien ir pārdotas 346 miljonos kopiju. Šeit netiek skaitītas dažādās mobilās spēles, kā superpopulārā «Pokemon GO», kas vien ir lejuplādēta vienu miljardu reižu, ienākumiem pārsniedzot 5,7 miljardus ASV dolāru. Pieminēšanas vērts ir fakts, ka tās ienākumi pasaulē turpina kāpt, 2020. gada martā ienākumiem palielinoties par 15 procentiem, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Papildus videospēlēm un animācijas seriāliem īstiem faniem ir iespēja lasīt grāmatas un manga komiksus, kas jau pirmajos četros gados pēc pokemonu debijas ASV vien tika pārdoti vairāk nekā 7 miljonos eksemplāru. Pašlaik ar to nopelnīti vairāk nekā 1,5 miljardi ASV dolāru. Vēl vienu rekordu pokemoni uzstādījuši maināmo kartīšu industrijā, pārdodot 28,8 miljardus kartīšu, nopelnot 11,5 miljardus ASV dolāru, kas ir šīs industrijas absolūts rekords. Tu noteikti nevari sevi uzskatīt par patiesu pokemonu fanu, ja tev mājās nav kāda no pokemonu rotaļlietām. Vai tā būtu pokebumba vai Pikaču mīkstā mantiņa, vai kas cits no milzīgās pokemonu pasaules. Rotaļlietu licenšu pārdošana ir bijusi visienesīgākais rūpals, kas ļāvis nopelnīt vairāk nekā 64 miljardus ASV dolāru. Salīdzinājumam – videospēles, kas aizsāka šo poketrakumu, nopelnījušas tuvu 20 miljardiem ASV dolāru.

Vai aiz pokemoniem slēpjas kas vairāk?

Tik milzīga popularitāte un prātam grūti aptverami ieņēmumi daudziem liek aizdomāties, vai aiz pokemoniem slēpjas kas vairāk. Vai cilvēki ir kaut kādā veidā nozombēti, vai tomēr dzeltenais Pikaču ir tik mīlīgs, ka viņa šarmam spēj pretoties tikai retais?

2004. gadā publicētajā grāmatā «Pikachu's Global Adventure: The Rise and Fall of Pokémon» tās autori cenšas izskaidrot pokemonu globālo fenomenu ar ļaunas korporācijas vēlmi padarīt bērnus par akliem patērētājiem. Autoru ieskatā ļaunā korporācija «Nintendo» noalgoja spēļu veidotājus, lai tie ar ģeniālas idejas palīdzību liktu bērniem iegādāties visu par un ap pokemoniem. Spēle liek jaunajiem pokemonu treneriem noķert visus pokemonus; šī vēlme zemapziņā rada bērniem tādu pašu vēlēšanos reālajā dzīvē. Viņiem ir jānopērk katra spēle, jāredz katrs seriāls un filma, un jākrāj katra pokemonu kartīte. Arī šeit izlaiž limitētu skaitu unikālo kartīšu; lai tās iegūtu, pat tiek pastrādāti noziegumi. Jau kartīšu parādīšanās pirmajos mēnešos bērni kā traki tās izpērk vietējos veikalos, par nieka 11 kartītēm maksājot 4 ASV dolārus. Autori šo naudas tērēšanu izskaidro ar zemapziņā iekodētu vēlmi noķert viņus visus. Šis kods tiek ielikts katrā videospēlē, kuru, stundām ilgi spēlējot, bērns un arī pieaugušais uzsūc kā švamme.

Iespējams, ka, spēlējot «Pokemon GO», kādreiz nodomāji, vai mani kāds ar šīs spēles palīdzību varētu izsekot. Ja šāda doma tevi pārņēma, vari būt drošs, ka neesi vienīgais. Ļoti izplatīta teorija ir, ka visus tavus datus iegūst Centrālā izlūkošanas pārvalde ASV. Vai šai teorijai ir kāds pamats? Izrādās, ir. «Pokemon GO» spēles izstrādātājs ir kompānija «Niantic», kuras viens no dibinātājiem ir vīrs, vārdā Džons Henke. Viņš savulaik dažādos amatos strādājis ASV ārlietu dienestā. Tāpat viņš vadījis kompāniju «Keyhole», kas izstrādāja tik populāro programmu «Google Earth», pirms to iegādājās «Google». Savukārt finansējums šīs programmas izstrādei nāca no amerikāņu bezpeļņas ieguldījumu kapitāla firmas «In-Q-Tel», kuras galvenais mērķis ir palīdzēt CIP un citām ASV izlūkošanas struktūrām iegūt savā īpašumā jaunākās tehnoloģijas izlūkošanas vajadzībām. Ja tu esi no tiem, kurus šādas teorijas neuztrauc, tad noteikti ar lielāko prieku izbaudīsi jauno animācijas seriāla sezonu.

Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais

Pirmās sezonas stāsta sākumā skatītāji tika iepazīstināti ar puisēnu, vārdā Ešs, kurš 10 gadu vecumā beidzot drīkst iegūt savu pirmo pokemonu un kļūt par pasaulē labāko pokemonu treneri. Tā nu viņš entuziasma pilns dodas plašajā pasaulē ķert pokemonus, reģistrēt tos savā pokedeksā («Pokedex») un spēkoties ar citiem treneriem. Kā pirmo pokemonu viņš iegūst Pikaču – pokemonu, kuru, visticamāk, zinās pat tie, kuri savā dzīvē nav redzējuši pilnīgi nevienu sēriju.

Izskatās, seriāla veidotāji labi saprot, ka nav vērts mainīt fantastiski veiksmīgu formulu. Arī šīs sezonas galvenie varoņi būs Ešs un Pikaču. Viņu piedzīvojumiem pievienosies līdz šim neredzēti varoņi. Savukārt paši piedzīvojumi galvenos varoņus aizvedīs uz septiņām pokemonu pilnām un iepriekš iepazītām zemēm, kā arī uz vienu pavisam jaunu un nekad vēl iepriekš animācijas seriālos nebijušu zemi, kas radīta 2019. gada videospēlei «Pokémon Sword and Shield».

Latvijā seriāla pirmā sezona bija skatāma 2001. gadā. Pirmā sērija sākas ar dienu, kurā Ešs ir sasniedzis 10 gadu vecumu un beidzot var kļūt par pokemonu treneri. Tieši tad, kad Ešam paredzēts saņemt pirmo pokemonu, viņš aizguļas un tādēļ ierodas profesora Ouka laboratorijā pats pēdējais. Visas cerības dabūt labākos pokemonus ir pagaisušas, jo palicis ir vien Pikaču. Ešs dusmīgs paņem Pikaču un dodas prom, pat nenojaušot, kādi piedzīvojumi viņus abus gaida nākotnē. Tāpat kā pati pirmā sezona, arī šī sākas ar Eša desmito dzimšanas dienu un aizgulēšanos, bet to, kas sagaida pēc tam, būs aizraujoši un interesanti vērot visiem pokemonu un Pikaču faniem.

Paralēli pirmās paaudzes pokemoniem jaunajā seriālā būs redzamas krietni nesenākas radības, kas skatītājiem noteikti nebūs tik labi zināmas, kā piemēram, snorlaks vai čarmanders. Toties piesaistīs seriālam jaunāka gadagājuma fanus, kuri pokemonu ķeršanai ir pievērsušies ar «Pokemon GO» vai citām jaunākajām videospēlēm.

Ešs un Pikaču piedzīvojumi nav iedomājami bez viņu mūžīgajiem pretiniekiem – raķešu komandas Mjau («Team Rocket»). Arī šajā sezonā skatītāji ātri vien tiek iepazīstināti ar ļaundariem, kuri ir atstājuši paliekošu iespaidu pokemonu pasaulē. Tāpat kā pašā pirmajā sezonā, arī tagad raķešu komanda Mjau mērķēs izjaukt Eša plānu noķert visus pokemonus.

Līdz ar galveno varoņu un viņu pretinieku iepazīstināšanu skatītāji var doties jaunos piedzīvojumos kopā ar Ešu, Pikaču un Go. Katra sērija ir aptuveni divdesmit minūšu garš piedzīvojums, kas patiks gan veciem, gan jauniem pokemonu faniem.

Verdikts

Īsumā – jāskatās! Seriāla fani uzreiz pamanīs, ka seriāla džingls ir mainījies un nav vairs tik lipīgs kā oriģinālais, bet to kompensē animācijas augstā kvalitāte. Seriāla veidotāji ir saglabājuši fanu iemīļoto «Kurš ir šis pokemons?» segmentu, kurā skatītājiem tiek dota iespēja piecās sekundēs uzminēt, kāds pokemons slēpjas aiz pelēkās kontūras. Katra sērija iepazīstina ar daudziem jauniem pokemoniem. Papildus labi zināmiem pirmās paaudzes pokemoniem ir iespēja sastapt pat pašus jaunākos, iepriekš tikai videospēlēs redzētos pokemonus, kas ir teicams veids, kā pievērst seriālam jaunākos videospēļu fanus. Nevarēju dot seriālam augstāko vērtējumu, jo domāju, ka daudziem faniem, tāpat kā man, pietrūks Eša seno draugu Mistijas un Broka, bet, cerams, viņus veiksmīgi aizstās Go. Turklāt oriģinālā seriāla dziesma tomēr bija labāka.