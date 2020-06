Par lomu 1981.gada filmā "Chariots of Fire" Holms tika nominēts ASV Kinoakadēmijas jeb "Oskara" balvai.

Holms izveidoja sekmīgu karjeru teātrī "Royal Shakespeare Company" un britu televīzijā. Kino viena no viņa slavenākajām lomām ir hobits Bilbo Baginss "The Lord of the Rings" un "The Hobbit" ("Hobits") filmās.

"Viņš mira mierīgi slimnīcā, klātesot ģimenes locekļiem un aprūpētājiem," teikts ģimenes paziņojumā.

Holms sirga ar Parkinsona slimību.