Princis Harijs un hercogiene Megana atgriežas Lielbritānijā

Šie jaunumi gan nenozīmē, ka princis Harijs un hercogiene Megana nolēmuši atkāpties no agrāk pieņemtā lēmuma par atteikšanos no karalisko pienākumu pildīšanas, un plānotu palikt Lielbritānijā uz pastāvīgu dzīvi. Kā norādījis anonīmais ziņotājs, Saseksas hercogi savā Frogmoras kotedžā pavadīs no pusotra līdz diviem mēnešiem. Kur viņi dosies dzīvot pēc tam, pāris vēl nav viennozīmīgi nolēmis.

Kā jau ziņots agrāk, viņu dzīve Kalifornijā nav izrādījusies tik mierpilna, kā pāris bija cerējis. Sākotnēji ierodoties Amerikā, viņi nonāca karantīnā valstī noteikto koronavīrusa pandēmijas ierobežojumu dēļ. Kopš šī brīža jaunā ģimene greznajā villā Malibu piekrastē dzīvojuši absolūtā izolācijā no ārpasaules, nesatiekot ne draugus, ne radus.

Īpaši par to sarūgtināta bijusi Megana, jo nav varējusi satikties ar saviem Holivudas draugiem, par ko tik ilgi bija sapņojusi. Pat Meganas mamma, kas dzīvo turpat netālu, tikai nesen pirmo reizi vairāku mēnešu laikā drīkstējusi apciemot meitu.

Taču iemesli Kalifornijas pamešanai ir pavisam citi. Pāris pirmo reizi par to nopietni aizdomājies pēc tam, kad virs īpašuma, kuru viņi īrē, regulāri sākuši lidot paparaci vadīti droni, kas filmēja un fotografēja pāra privāto ikdienu. Reiz kāds no droniem atradies tieši virs Meganas un viņas gadu vecā dēla galvas, kad mamma ar bērnu spēlējusies pie baseina.

Taču pēc tam situācija kļuvusi vēl bīstamāka. Valstī sākušies protesti, kas saistīti ar vairākkārt tiesātā afroamerikāņa Džordža Floida nāvi, kurā vaino baltādainā policista rīcību. Ar protesta akcijām viss nav aprobežojies, valstī sākušās masu nekārtības, kuru laikā tiek demolēti un aplaupīti veikali un bagātnieku mājas. Nemiernieki bija nonākuši arī līdz elitārajam rajonam, kurā dzīvo Harijs un Megana. Tieši tad princis Viljams ieteicis brālim ar ģimeni kaut vai uz laiku pārcelties uz drošāku vietu, un piedāvāja atgriezties Lielbritānijā.

Baumo, ka pēc tam princis un hercogiene domājot kādu laiku padzīvot Austrālijā, kur pagaidām viss ir mierīgi.

