Britu dziedātājs King Charles kopā ar faniem radījis pašizolācijai veltītu videoklipu

“Ļoti priecājos, ka man ir tik daudz dažādu cilvēku uzņemti kadri par to, kas viņu dzīvē notiek tik nozīmīgā laikā,” saka King Charles.“Lai gan pasaulē un masu mediju ziņāsredzams daudz kas, aizdomājos, kā ar šiem apstākļiem katrs savā unikālā veidā tiek galā cilvēki. Es cerēju radīt ko tādu, kas uztvertu šos mirkļus un darbosies kā atgādinājums par to, kā tad cilvēki tika galā šajos smagajos laikos.”

Dziesma ņemta no King Charles jaunākā albuma “Out of My Mind”, kas nāca klajā šā gada aprīlī. Albums veltītsdziedātāja garīgās un fiziskās veselības atveseļošanās ceļam un ir gan dvēselisku, gan eklektisku dziesmu apkopojums, kas attēlo viņa spilgto personību un parāda aizraujošoatkalatgriešanās ceļu. Stāsts ir par nopietnu slēpošanas negadījumu 2010. gadā un beidzot pilnīgu atveseļošanos pēc tā.



Attiecīgi albumā iekļautas gan dedzīguma pilnas, gan depresīvas dziesmas, radot diezgan dažādu skanējumu, taču, neskatoties uz smagajām tēmām, “Out of My Mind” galvenais spēks ir King Charles raksturīgā enerģētika.



“Šā ieraksta tapšanas laikā meklēju sevī jaunu enerģiju,” turpina dziedātājs. “Vēlējos izaicināt sevi kā mākslinieku un dziedātāju, lai redzētu, uz ko esmu spējīgs.”



Jaunā albuma pirmais singls bija mūsdienu mīlai veltītais, fancīgais “Deeper Love”, kam sekoja melodiskais “Melancholy Julia” un muzikāli pārsteidzošais, teatrālais “Money is God”. Savukārt jaunais singls “Feel These Heavy Times” vienkārši ir uzmundrinošs sveiciens visiem kroņadraņķa ietekmētajiem, kas ir arī albuma noslēdzošais skaņdarbs.



“Out of My Mind” tapa Losandželosas un King Charles dzīvesvietas Londonas studijās, sastrādājoties ar “Grammy” balvai nominēto producentu Matthew Wilder. Albums pieejams visās lielākajās mūzikas straumēšanas platformās un interneta mūzikas veikalos.