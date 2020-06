"Kašers ar savu draugu tagad ir visu Latvijas geju karognesēji," Andris Kivičs jau metas dot padomus, kā viņiem audzināt bērnu

Kā zināms, Kašers, īstajā vārdā Kaspars Blūms-Blūmanis, šomēnes bildināja savu mīļoto Jāni. Un nu Andris Kivičs "Facebook" tiešraidē metās šiem dot padomus - ka viņiem jau nu tagad vajadzētu kļūt par Latvijā pirmo atklāto geju pāri, kas audzina bērnu "no nullītes". To tad nu, Kivičaprāt, sabiedrībai, tajā skaitā arī Andrim pašam, būtu ļoti interesanti no malas vērot.

"Viņiem bērnu vajadzētu audzināt faktiski no pirmās dienas," uzskata Kivičs. "Lai nav tā, ka viņi savāc bērnu kaut kādā jēdzīgā vecumā, piemēram, divos gados. Lai viņi izbauda bērna audzināšanu no pirmās dienas. Lai viņi principā baro to bērnu ar maisījumu," savu viedokli pauž muzikants, nepaskaidrojot gan, vai viņa viedokli Kašers vispār ir vaicājis. Iespējams, Andri izteikties mudinājis tas, ka viņš Kasparu labi pazīst, bijis pie viņa mājās un vispār uzskata par stilīgāko puisi uz planētas.

Kašers ar savu draugu tagad ir visu Latvijas geju karognesēji, uzskata Kivičs. "Viņi ir atklāti, viņi ir iznākuši no skapja, viņi publicē savu dzīvi, un es to tikai apsveicu, ka viņi neslēpjas. Bet viņi varētu būt arī pirmie Latvijā geji, kas reāli paņem un tiešām izaudzina bērnu no nullītes."

"Es domāju, ka sabiedrībai būtu interesanti vērot, vai tas vispār ir iespējams un kā tas bērns izaug diviem vīriešiem," saka Andris, pieļaujot, ka "izaugs pilnīgi okey". Jo Kiviču pašu uzaudzinājušas mamma un vecmamma. Un Andris uzskata, ka viendzimuma pāri ir visnotaļ spējīgi uzaudzināt bērnus, turklāt mīlestības un uzmanības atvasēs šādās ģimenēs netrūkšot.

