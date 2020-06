Princis Čārlzs pirmo reizi publiski runā par izslimoto koronavīrusu un atzīst, ka viņam “paveicies”

Velsas princis Čārlzs. (Foto: CAMERA PRESS/Joanne Davidson / Vida Press)

Velsas princis Čārlzs pirmo reizi publiski runājis par izslimoto koronavīrusu un atzinis, ka viņam ir ievērojami “paveicies”, salīdzinot ar tiem daudziem tūkstošiem cilvēku, kuriem šī slimība prasījusi dzīvību.

Princis Čārlzs ar sievu Kornvolas hercogieni Kamillu aplaudēja mediķiem savās mājās Skotijā. (Foto: BACKGRID/ Vida Press)

Interviju telekanālam “Sky News” princis sniedzis attālināti, no savām mājām Aberdīnšīrā. Tā iekļauta jaunajā programmā “Pēc pandēmijas: mūsu jaunā pasaule” (“After The Pandemic: Our New World”).

Karantīnas laikā pāris arī klusi savās mājās Skotijā aizvadījis 15. kāzu gadadienu. (Foto: BACKGRID/ Vida Press)

Karaļnama korespondentei Rainonai Milsai Čārlzs sacījis: “Man paveicās, jo izslimoju diezgan viegli. Taču man šis vīruss bija, un es ļoti labi saprotu, ko citi cilvēki ir piedzīvojuši. Īpaši jūtu līdzi tiem, kas zaudējuši savus tuviniekus un nav spējuši būt viņiem līdzās. Man tas šķiet pats drausmīgākais, kas var notikt.”

Princis Čārlzs ir pārliecināts, ka turpmāk vairāk jārūpējas par dabu, nedrīkst to izsaimniekot tā, it kā rītdienas vairs nebūtu. (Foto: ddp images/Ferrari Press / Vida Press)

Princim Čārlzam Covid-19 konstatēja šā gada martā. Viņš pats atzinis, ka vīrusa norises gaita bijusi “viegla” un princis visu slimības laiku turpinājis strādāt no mājām. Karaļnama informatori apliecinājuši, ka Čārlzs slimošanas laikā “juties labi” un pašiozlācijā pavadījis vien septiņas dienas, kā tolaik prasīja valstī izsludinātie noteikumi no valdības un mediķu puses.

Lai arī princim slimība noritēja viegli, viņš atzinis, ka saslimšana palīdzējusi labāk izprast visus pārējos šajā pandēmijas laikā.

“Es nevaru pat vārdos izteikt, cik ļoti saprotu, ko visiem ir nācies izturēt šajā izaicinājumu pilnajā laikā.”

32 Foto Princim Čārlzam gandrīz 40 gadus tikai divi mēteļi +28 Skatīties vairāk

“Es zinu, ka tik daudzi cilvēki ir piedzīvojuši īstu agoniju, zaudējot savus tuviniekus, kā arī apjukumu un satraukumu, kas aptvēra visu.”

“Tas ir pats briesmīgākais šādas pandēmijas aspekts. Taču mēs arīdzan esam pieredzējuši, cik apbrīnojami cilvēki tikuši galā. Cik brīnišķīgi cilvēki strādā medicīniskajā aprūpē un citās vitāli svarīgās jomās, ļaujot visam ritēt savu gaitu.”

Princis Čārlzs arī atzīmējis, ka šī globālā krīze daudziem likusi paskatīties citādi uz vides problēmām. “Cilvēki sākuši saprast, ka dabai atkal jābūt pirmajā vietā, lai ko mēs darītu, un tai jābūt mūsu saimniecības noteicējai.”

Princis izteicies, ka pirms šīs pandēmijas par dabu vairs galīgi nav domāts, cilvēki tikai izmantojuši, ko tā sniedz, rakuši, cirtuši tā it kā rītdienas vairs nebūtu, tā it kā nekas nebūtu svarīgs.

18 Foto Velsas princis Čārlzs un Kornvolas hercogiene Kamilla +14 Skatīties vairāk

Viņš uzskata, ja cilvēce neko nemācīsies no šīs pandēmijas, nākotnē varētu sekot citas: “Jo vairāk mēs iznīcinām dabisko pasauli un bioloģisko daudzveidību, jo vairāk pakļaujam sevi šāda veida briesmām.”