Dž. K. Roulinga atklāj patieso Harija Potera dzimšanas vietu. Mīti un patiesība, kas apvij šo franšīzi

Savā “Twitter” kontā Džoana K. Roulinga atbildējusi uz vairākiem fanu uzdotiem jautājumiem par vietām, kur viņa savulaik strādājusi pie “Harija Potera” grāmatām. Autore atbild arī par fanu sirdīs tik īpašo kafejnīcu “Elephant Room” Edinburgā, kuru daudzi uzskata par vietu, kur rakstniecei dzimusi ideja par stāstu par mazo burvi. Arī pats tējas un kafijas veikaliņš sevi reklamē kā Potera “dzimšanas vietu”. Vai tas ir tikai mīts jeb tomēr patiesība?

“Es domāju savā mājaslapā izveidot sadaļu par visām iespējamām “Potera” iedvesmas un dzimšanas vietām,” norāda Roulinga. “Es rakstīju Poteru jau vairākus gadus, pirms spēru kāju šajā kafejnīcā, tā ka šī nav dzimšanas vieta. Taču es tajā patiešām rakstīju [grāmatu], tāpēc piedosim viņiem!”

For instance, I never visited this bookshop in Oporto. Never even knew of its existence! It’s beautiful and I wish I *had* visited it, but it has nothing to do with Hogwarts! pic.twitter.com/f83rxBeeyY

Rakstniece arīdzan atspēko izplatīto teoriju, ka bibliotēka Portugālē bijusi iedvesmas avots tam, kāda romānā izskatīsies mazo burvju skola.

“Es nekad neesmu apmeklējusi grāmatveikalu Portu. Pat nezināju par tā eksistenci! Tas ir skaists, un es vēlos kaut *būtu* to apmeklējusi,” apliecina Roulinga. “Taču tam nav nekādas saistības ar Cūkkārpu!”

Rakstniece arīdzan norāda, ka senlaicīgā ieliņa Jorkā (Anglijā) nav iedvesmojusi viņu Diagona alejas apcerei, lai gan pilsētas reklāmā tūristiem vēstīts, ka tieši šeit autore guvusi iedvesmu. “Es nekad neesmu bijusi Šemblas rajonā [Jorkā],” atklāj Roulinga.

Un kā ar laimīgo automašīnu stāvvietu skaitītāju Edinburgā? “Šī ir mana vismīļākā muļķība saistībā ar “Potera” tapšanu,” apliecina rakstniece. “Es nevadu automašīnu.”

My favourite bit of utter nonsense about Potter landmarks is still this one. I can't drive. pic.twitter.com/szugSAkIOA

Roulinga saviem 14,6 miljoniem sekotāju parādījusi fotogrāfiju ar kādu māju Londonā pie Klephemas dzelzceļa pārvada, norādot, ka Sentdžona iela 94 ir patiesā Harija Potera dzimšanas vieta.

“Šī ir patiesā Harija Potera dzimšanas vieta, ja ar “dzimšanas vietu” jūs saprotat telpu, kur es pirmo reizi uzliku pildspalvu uz papīra,” raksta Roulinga. “Es īrēju istabu dzīvoklī virs toreiz tur esošā sporta preču veikala. Pirmie Cūkkārpas ķieģeli likti dzīvoklī pie Klephemas dzelzceļa pārvada.”

“Ja ar Harija Potera dzimšanas vietu saprotam brīdi, kad radās pirmā ideja, tad tas bija vilcienā no Mančestras uz Londonu. Mani uzjautrina ideja, ka Cūkkārpu iedvesmojušas skaistas vietas, kuras it kā biju redzējusi vai apmeklējusi, jo tas ir tik tālu no patiesības.”

Roulinga padalījusies ar faniem ar vairākām fotogrāfijām, kurās redzamas dažnedažādas vietas, kur viņa patiešām rakstījusi savu septiņu grāmatu plašās franšīzes fragmentus.

Yes, both of these are untrue, I'm afraid. I can't remember ever going to the Old Firehouse when I was a student and Gandy Street is nothing like the Diagon Alley in my head. pic.twitter.com/6kR0EmGrLq — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020

That one’s true! I used to write in Nicolsons all the time. I once wrote an entire chapter in there in one sitting and barely changed a word afterwards. Those are the days you remember. I think Nicolsons is now a Chinese Restaurant. pic.twitter.com/JNKDP0ywJK — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020