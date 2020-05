Sniegbalta māja ar baltu interjeru un balti ziedošiem rožu krūmiem. Māsas Faningas pārdod savu burvīgo villu

Dakota un Ella Faningas. (Foto: Chelsea Lauren/Shutterstock/ Vida Press)

Ella un Dakota Faningas atpazīstamību iemantoja jau bērnībā, kad abas uzsāka aktrises gaitas. Lai gan daudziem bērniem-aktieriem karjera beidzas, kad viņi izaug, un tie vairs nav interesanti režisoriem (atcerēsimies Makoliju Kalkinu), māsas Faningas šāds liktenis nav piemeklējis. Viņām izdevies sevi pierādīt arī pieaugušo vecumā un turpināt veiksmīgu karjeru kino industrijā.

Šobrīd māsas pārdošanā izlikušas savu īpašumu Sanfernando ielejā, Kalifornijā, par to prasot 2,699 miljonus ASV dolāru. Faningas šo nelielo, taču izsmalcināto villu iegādājās pirms aptuveni trīs gadiem, par to samaksājot 2,3 miljonus ASV dolāru.

Dakota un Ella Faningas pandēmijas laikā. (Foto: CPR/D.Sanchez / BACKGRID/All Ove/ Vida Press)

Māju no ziņkārīgo acīm sargā augsts žogs. Īpašumā ir sešas guļamistabas un piecas vannasistabas. Kopējā dzīvojamā platība nepārsniedz 430 kvadrātmetru. Pie baltās divu stāvu mājas aug sniegbaltu rožu krūmi, un arī iekštelpu interjers ieturēts baltā tonī.

Pirmajā stāvā ir plaša halle un kāpnes, kas ved uz otro stāvu. Viesistabas kamīna apdare veidota no marmora. Savukārt ēdamzālē sienas ieturētas maigā bēbīšu zilā tonī. Galds un krēsli darināti no balta akrila. Savukārt grīdas visā mājā ir no koka.

15 Foto Ella Faninga staigā pa Losandželosas lidostu basām kājām +11 Skatīties vairāk

Viena no guļamistabām ar privātu vannasistabu, kas atrodas pirmajā stāvā, paredzēta viesu ērtībai vai apkalpojošajam personālam. Pārējās piecas guļamistabas atrodas otrajā stāvā, to skaitā plašā saimnieku guļamistaba, kurā ir kamīns un izeja uz plašu terasi. Pie saimnieku guļamistabas labiekārtota arī garderobes telpa, kurā skapjiem ir stikla durvis, kas sniedzas no grīdas līdz griestiem.

Pie mājas ir arī peldbaseins ar spa zonu.