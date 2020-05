Bez darba esošais princis Harijs izpārdod savas personīgās mantas

15 Foto Prinča Harija un Meganas Mārklas dzīvesvieta Beverlihilsā +11 Skatīties vairāk

Turklāt princis to dara ne tāpēc, lai atbrīvotos no nevajadzīgām lietām, bet lai spētu segt tēriņus. Paziņa, kurš esot personīgi pazīstams ar princi, izdevumam “New Idea” apliecinājis, ka Harijs jau pārdevis trīs savus medību ieročus, katrs no tiem novērtēts 60 000 ASV dolāru apmērā. Tādējādi viņam izdevies ģimenes bankas kontu papildināt par solīdu summu – 180 000 ASV dolāru.

Megana ar gadu veco dēlu Ārčiju viņa pirmajā dzimšanas dienā. (Foto: ddp images/Ferrari Press / Vida Press)

Kā apgalvo paziņa, ieročus Harijs pārdošanai nav izvēlējies nejauši. Pirmkārt, tie maksā pietiekami solīdu summu, otrkārt, atbrīvojoties no tiem, princis “nošāvis divus zaķus ar vienu šāvienu”. Viņš ne tikai papildinājis ģimenes budžetu, bet arī iepriecinājis dzīvesbiedri, kura, kā zināms, ir kategoriska medību pretiniece. Bet Meganas dēļ, kā Harijs ne reizi vien to apliecinājis, viņš ir gatavs uz visu.

19 Foto Prinča Harija un hercogienes Meganas pēdējais pasākums kā britu karaliskās ģimenes pārstāvjiem 2020. gada 9. martā +15 Skatīties vairāk

Runājot par darījuma finansiālo pusi, tad jāatzīst, ka Meganai un Harijam šobrīd ir ļoti nepieciešami naudas līdzekļi. Viņiem ir krietni daudz izdevumu. Jaunajai ģimenei ir jāmaksā par māju, ko viņi sev izīrējuši Kalifornijā, kā arī jāturpina maksāt īre par Frogmoras kotedžu – savu īpašumu Vindzorā, no kura, aizbraucot no Lielbritānijas, pāris nav atteicies.

25 Foto Hercogienes Meganas un prinča Harija žestu valoda +21 Skatīties vairāk

Turklāt, aizejot no britu karaliskās ģimenes, Harijs un Megana apsolīja atmaksāt 2,4 miljonus sterliņu mārciņu, kas bija iztērēti par rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbiem Vindzoras savrupnamā. Zināms, ka pāris jau sācis apmaksāt šo parādu. Kas attiecas uz diviem miljoniem dolāru, ko no saviem privātajiem līdzekļiem ik gadus apsolījis izmaksāt Harija tēvs princis Čārlzs, - ar tiem jaunajai ģimenei tik tikko pietiks, lai segtu diennakts apsardzes izdevumus…

Paziņa zina teikt, ka pāris, kurš tik ļoti centās aizbraukt no Lielbritānijas - tālāk no karaļnama -, jau sākot šaubīties, vai nav samaksājuši pārāk lielu cenu par savu brīvību. Jā, tagad viņi var dzīvot, kā vēlas, taču finansiālā situācija sākot darīt nopietnas raizes abiem laulātajiem draugiem.

Galvenokārt tāpēc, ka visi viņu plāni, kā iemantot materiālo neatkarību, pagaidām cietuši neveiksmi. Sākotnējais plāns pelnīt ar zīmolu “Sussex Royal” cieta fiasko, jo karaliene aizliedza pārim izmantot šo vārdu sava pašlabuma nolūkos. Savukārt koronavīrusa pandēmijas dēļ Megana nespēja atsākt aktrises gaitas Holivudā. Piedevām Harijs tā arī vēl nav atradis sev darbu…