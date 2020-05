Samanta Tīna, "Carnival Youth" un Lauris Reiniks kāps uz vienas skatuves jaunā TV projektā “Dziesmustāsti”

Kopā ar katru no “Dziesmustāstu” varoņiem intīmā gaisotnē mūzika iegūs padziļinātu skanējumu, dziesmas papildus ietērpjot stāstos – piedzīvojumos un atmiņās par savas karjeras sākumu, dziesmu rašanos, koncerttūru aizkulisēs piedzīvoto, grūtiem un pacilājošiem mirkļiem mūziķu dzīvē. Vairāk nekā stundu garos “Dziesmustāstu” koncertus pie skatītājiem atnesīs "Helio Media", un visi trīs koncerti jau no šī vakara pieejami "Shortcut" lietotnes abonementiem, savukārt “Dziesmusvētki: Samanta Tīna” šovakar arī plkst. 21.30 televīzijā sievietēm “STV Pirmā!”.

“Mūzika ir vērtība pati par sevi, tā pieder pie klausītāju un skatītāju emocionāli spēcinošas mākslas, kas neapnīk, bet tieši otrādi – pie kuras cilvēki mīl atgriezties atkal un atkal. Jo iemīļotākas ir dziesmas, jo labprātāk mēs tās klausāmies. Turklāt nevar novērtēt par zemu „Dziesmustāstu” kultūrvēsturisko ieguldījumu – koncerts ir sava laika zīme un saglabās savu aktualitāti arī pēc daudziem gadiem, jo nekas no tajā ietvertās informācijas nepakļaujas noilgumam – stāsti arvien būs emocijām bagāti un biogrāfiski unikāli, bet dziesmas, kas jau izpelnījušās klausītāju mīlestību un hitu statusu, kļūs arvien vērtīgākas,” atzīst “Dziesmustāstu” producente un režisore, "JUMP Studio" vadītāja Aija Strazdiņa.

Līdz ar citiem stāstiem Lauris Reiniks kavēsies atmiņās par savu ļoti ciešo un veiksmīgo sadarbību ar Mārtiņu Freimani, kurš sarakstījis vārdus vairākām Laura dziesmām. Kopā ar savu ilgstošo bekvokālisti Martu Kukarāni atcerēsies, kā par pēdējiem latiem tapis videoklips dziesmai “Es skrienu”, negaidīti atklājot, ka savā ziņā kļuvuši par līdzdalībniekiem zagtas preces realizācijā. Skatītāji uzzinās, kādēļ, uzstājoties ārvalstīs, Laura lidojumam jābūt vismaz vienu dienu pirms koncerta norises. Neizpaliks arī stāsti par koncertu aizkulisēm, piemēram, kurš bija tas koncerts Latvijā, pirms kura mūziķa grupai sanāca aizsvinēties, un kāds galu galā tas izvērtās.

Lauris Reiniks. (Foto: Publicitātes)

Kā tapušas idejas klausītāju iemīļotākās dziesmas, par procesu un to, kas slēpjas aiz dziesmu vārdiem. Par to laiku un emocijām, kad bijušais komandas biedrs – basģitārists Aleksis – atstāja grupu, par stereotipiem, kuros dzīvojam, un daudz ko citu skatītāji uzzinās, vērojot “Dziesmustāsti: Carnival Youth”. “Daudz ceļojot un esot citās valstīs, mēs vairāk saskaramies ar sabiedrību, kas nav tik ļoti piesieta stereotipiem. Kas kustas uz priekšu un attīstās. Dziesmas "Boys Do Cry" galvenais vēstījums ir par to, ka pie vecajiem stereotipiem nav jāpieturas. Par to, ka dzīve nav nemaz tik rožaina, kā liekas,” par vienu no savām dziesmām saka grupa “Carnival Youth”.

Arī Samanta Tīna ne tikai izpildīs savas labākās dziesmas, bet arī atklās noslēpumus. Par to, kādēļ faniem jāpateicas Rēzijai Kalniņai par dziesmu “Auga, auga rūžeņa” Samantas izpildījumā, cik nežēlīgs pret viņu bijis Lietuvas šovbizness un dalīsies pieredzē, kā izkļūt no situācijas, kad koncerta laikā aizmirsts teksts.

Viens no spilgtākajiem notikumiem, kurus skatītājiem jaunajā raidījumā uzticēs Samanta Tīna, saistīts par pašu Maestro - viņš negaidīti piezvanījis un piedāvājis dziedātājai uzdāvināt kādu no savām dziesmām.

“Neslēpšu, man vienmēr ir bijis no Raimonda Paula bail. Arī šobrīd. Man laikam ir tik milzīga pietāte pret viņu, ka man ir bail.” saka dziedātāja. Tiesa, savu reakciju, pirmo reizi klausulē izdzirdot paša Maestro balsi, Samanta joprojām atceras ar smaidu sejā. “Vienīgais, ko es tajā mirklī varēju pateikt, bija tādā ļoti bērnišķīgā balstiņā – “Jā.” Tas bija tik stulbi, domāju, ko viņš par mani padomās.” smejoties stāsta Samanta.

Izklaidējoši muzikālais raidījums “Dziesmustāsti” uzņemts tehnoloģiju un uzņēmuma "Tet" telpās izveidotajā studijā tikai ar pašas uzņemšanas komandas dalību. Līdz ar to mākslinieku nedalīta uzmanība ir pilnībā veltīta skatītājam pie TV, datora vai viedtālruņa ekrāna. Visas “Dziesmustāstu” koncertsērijas pilnā apmērā no 18. maija vakara pieejamas “Shortcut” lietotnes, kas pieejama arī "Helio" interaktīvajā televīzijā, abonementiem – dziedi līdzi Samantas Tīnas, Laura Reinika un populārās grupas “Carnival Youth” labākajām dziesmām un uzzini to, ko iepriekš nav zinājis neviens! Savukārt jau šovakar, no plkst. 21:00, “STV Pirmā!” skatītājus lutinās ekskluzīvs Samantas Tīnas vakars – gaidāms realitātes šova “Slavenības. Bez filtra” speciālizlaidums Eirovīzijas noskaņās, bet uzreiz pēc tam – plkst. 21:30 “Dziesmusvētki: Samanta Tīna” TV pirmizrāde.