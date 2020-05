Nedēļas jaunumi "Shortcut" - sirsnīga drāma ar Tomu Henksu un kaislības Gruzijā

Mūzika un atmiņu stāsti

"Dziesmustāsti" ir aizraujošs muzikāls piedzīvojums, kurā kāds tautā iecienīts mākslinieks ne tikai izpilda savas visu laiku labākās dziesmas, bet arī dalās ar atmiņu stāstiem, amizantiem notikumiem un atklāj ne vienu vien noslēpumu par savu daiļradi un privāto dzīvi.

“Mēdz teikt, ka mūzika pasaka vairāk nekā vārdi. Jaunajā koncertsērijā spēka un enerģijas būs divtik, jo varēsim baudīt ne tikai izcilu mākslinieku labākās dziesmas, bet arī ieklausīties stāstos, kas liks gan aizdomāties, gan smieties un, iespējams, nāksies nobirdināt kādu asaru. Šie tiešām būs koncerti, kurus palaist garām ir grēks!” par jauno koncertsēriju "Dziesmustāsti" saka producente Aija Strazdiņa.

Visu "Dziesmustāstu" koncertsērijas no 21. maija variet lūkot "Shortcut" – piedzīvojumos dalīsies Samanta Tīna, Lauris Reiniks un grupa "Carnival Youth".

Gudri un sirsnīgi

Loids Vogels ir izmeklējošais žurnālists, kas ieguvis uzdevumu satikties ar televīzijas ikonu Fredu Rodžersu un viņu intervēt.

Viņš ar skepsi aizsāk savu plānoto interviju, acumirklī apjaušot, ka ir grūti noticēt, ka kāds var būt tik labdabīgs. Tomēr Rodžera empātija, jaukums un labestība drīz vien liek Vogelam pārdomāt paša dzīves pagātnes sāpīgākos brīžus.

Filmā "Burvīga diena apkaimē" ("A Beautiful Day in the Neighborhood") galvenajās lomās ir velsiešu aktieris Metjū Rīss un Holivudas zvaigzne Toms Henkss. Šo drāmu izdevums "Time" atzinis par vienu no desmit pagājušā gada labākajām filmām, bet Henksa tēlojumu atzinīgi novērtēja arī ASV Kinoakadēmija – viņš tika pie "Oskara" nominācijas. Biogrāfisko drāmu skatiet "Shortcut Premiere" angļu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā.

Kaislības Gruzijā

Merbam deja ir visa dzīve. Viņš ar partneri Mariju katru dienu dodas uz mēģinājumu Gruzijas tautas deju ansamblī cerībā reiz mirdzēt uz lielās skatuves.

Ansamblim pievienojas talantīgais un harizmātiskais Iraklijs. Viņš kļūst par Meraba galveno sāncensi un negaidīti arī par viņa lielāko kaislību.

Filma "Un tad mēs dejojām" ir atzīšanās mīlestībā Gruzijai; tās dejas, mūzika un ainavas ir lielisks pašizziņas stāsta fons. Filma ir Gruzijas un Zviedrijas kopražojums, pērn tā saņēma varenas ovācijas Kannu kinofestivālā un Zviedrija to pieteica kā savu kandidātu "Oskara" balvai. Gruzijā filma, protams, tika uzņemta pretrunīgi – geju mīlasstāsts tur joprojām ir aizliegta tēma. Romantisko filmu lūkojiet "Shortcut Premiere" – gruzīnu valodā ar subtitriem latviešu vai krievu valodā.