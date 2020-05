“Man šī noteikti bija viena no emocionālākajām solo uzstāšānās reizēm, kurā mijās vēlme koncertēt un mākslinieciski realizēties ar klausītāju “dzīvās kultūras” vakuumā uzlādēto enerģiju. Šī radošā sinerģija bija jūtama katrā koncerta sekundē. Esot uz skatuves šādos apstākļos, nāk atklāsme par to cik liela svētība ir darīt savu sirdslietu un dalīties ar to. Katrs smaids bija jūtams pat caur auto stiklu, pīpināšana un auto gaismu zibšņi aplausu vietā - labākais novērtējums un motivācija turpmākajiem darbiem. Paldies ikkatram, kurš bija kopā ar mani šinī jaunatklātajā pasaulē, kuru esam nosaukuši par “autokoncertu”,” gandarīts saka ģitārists Mārcis Auziņš.

Latvijā pirmo autokoncertu organizēja kompānija “Forte Productions” sadarbībā ar Ādažu novada pašvaldību un Kultūras centru.

“Esmu ļoti gandarīts par mūsu komandas veikumu. Viss organizācijas process darbojās kā lielisks Šveices pulksteņa mehānisms. Auto koncerta koncepts, ko pirmie ar Mārci Auziņu esam aizsākuši Latvijā, šobrīd ir labākā dzīvo koncertu alternatīva, ko varam piedāvāt. Protams, ir pilnīgi skaidrs, ka šis nav ilgtermiņa risinājums, jo projektam ir lielas tehniskās izmaksas - valsts noteiktie drošības pasākumi prasa pietiekoši lielus finansiālus un cilvēku resursus. Šajā gadījumā mums ļoti paveicās ar sadarbības partneriem - Ādažu novada pašvaldību un kultūras centra komandu, kuri uzklausīja mūsu ideju un piekrita šo izaicinājumu pilno pasākumu kopīgi realizēt,” saka pasākuma producents Jānis Kļaviņš.