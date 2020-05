"Īsts brīnums. Vīrietis - pasaka," savu mīļoto Nauri slavē dziedātāja Samanta Tīna

Tā, piemēram, vēl nesen Samanta Nauri pārsteidza ar karalisku gultu zelta krāsā, par ko vīrietis sākotnēji nebija sajūsmā, bet vēlāk atzina, ka gan jau pieradīšot.

Nu šī vakara realitātes šova “Slavenības. Bez filtra” sērijā Samanta Tīna plašāk pastāstīs par abu attiecībām un to, cik nozīmīgs dziedātājai ir mīļotā vīrieša atbalsts un sapratne. “Nauris mani ir atbalstījis, vienmēr bijis blakus. Sagaidījis mājās no Lietuvas pēc vēliem nakts koncertiem ar vakariņām. Vai, ja nepaspēju uz vakariņu laiku, ēdienu atstājis ledusskapī. Tāpat viņš ir palīdzējis ar juridiskiem jautājumiem. Viņš ir bijis blakus, un tas man ir vissvarīgākais," saka dziedātāja. Samanta arī atklāj, ka Nauris ir to drosmīgo vīriešu vidū, kuri nevairās no tādiem šķietami sievišķīgiem darbiem kā apģērbu gludināšana vai palīdzība skaistumkopšanas lietu iegādē.

“Es varu uzteikt, ka Nauris ir tas vīrietis, kuram es varu palūgt izgludināt kleitu, un viņš to arī izdarīs. Viņš man ir ļoti daudz kleitu gludinājis, aizskrējis pēc matu lakas. Nu īsts brīnums, es jums teikšu. Vīrietis – pasaka,” smaidot saka Samanta.

Samanta un Nauris 2017. gadā. (Foto: Juris Rozenbergs)

Vaicāt, vai dziedātāja savu dzīvesbiedru bieži lutina ar privātiem koncertiem, Samanta Tīna pastāsta, ka viņai jau izsenis nepatīk dziedāt kādam konkrēti. Jau tolaik, kad dzīvojusi vēl pie vecākiem, viņa mēģinājumus rīkojusi vien tad, kad neviena nav bijis mājās. “Man nepatīk strādāt, mēģināt, kad ir daudz “lieku” klausītāju.” tā Samanta.