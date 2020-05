Noklausies - Aminata izdod jaunu sava Eirovīzijas hita “Love Injected” versiju

“Love Injected” 2020. gada "modeli" pati dziedātāja dēvē par koncertversiju, lai arī ieraksts tapis studijā. Dziesmu ierakstīja un producēja Kaspars Ansons.

“Jaunais skanējums dziesmai radās pa šiem gadiem notikušajos koncertos, kur uzstājos kopā ar grupu,” stāsta Aminata. “Mēs visi maināmies. Arī es mainos gan kā cilvēks, gan kā mūziķe, tāpēc šai versijai pavisam noteikti ir jauna elpa un tā sniedz citādākas izjūtas.”

“Varu droši apgalvot, ka dziesma “Love Injected” pamatīgi mainīja manu dzīvi,” turpina Aminata. “Tā ir dīvaina sajūta, jo jūtos pateicīga šai dziesmai. Liekas, ka nevis es to uzrakstīju, bet tā pati izvēlējās mani. Apritējuši jau pieci gadi kopš “Love Injected” rašanās, bet manas mūzikas cienītājus šī dziesma joprojām uzrunā ļoti spēcīgi. Gandrīz katru dienu saņemu par to savu atbalstītāju vēstules, tieku atzīmēta “Instagram” stāstos jeb “storijos”, kur klausītāji to ievieto savu mīļāko dziesmu topos. Tāpēc arī nolēmu patīkami pārsteigt fanus un ierakstīt jaunu savas vispopulārākās dziesmas versiju.”

Videoklipu radījusi režisore Jūlija Kova kopā ar operatoru Ritvaru Bluku un gaismotājiem Ņikitu Karpovu un Ņikitu Voronovu. Par stilu parūpējās Elga Homicka, par grimu – Jeļena Kaņuka, par frizūrām – Jeļena Libante. Savukārt vizuālos efektus nodrošināja Jevgēņijs Vorobjovs, bet par videoklipa krāsu toņiem parūpējās Juris Lugovskojs. Klips tapa sadarbībā ar “Cinevera LV”.

Dziesmas jaunās versijas videoklipā piedalās arī Aminatas koncertgrupas mūziķi: taustiņinstrumentālists Toms Mikāls, ģitārists Kaspars Vizulis un sitaminstrumentālists Aigars Lībergs, kuri kopā ar dziedātāju uzstāsies arī 18. septembrī gaidāmajā solo lielkoncertā “Maiga vara” kultūrtelpā “Hanzas perons”. Biļetes joprojām nopērkamas interneta servisā aula.lv.