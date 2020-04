"Cenas ir milzīgas, biļetes tiek izķertas ātri," Losandželosā iestrēgusī dejotāja Ieva Biteniece ļoti ilgojas tikt mājās

"Ik pēc pāris gadiem ceļoju uz ASV, Losandželosu, – lai atpūstos, satiktu draugus, iedvesmotos un dotos trenēties uz pasaules populārākajām deju studijām. Šogad turp devos februāra vidū, kad vīrusu vēl nopietni neuztvērām un nekur nebija nekādu drošības ierobežojumu," portālam Jauns.lv saka Ieva.

"Biju no tiem cilvēkiem, kuri uzskatīja, ka tā ir tikai cita veida gripa. Ja kas – ar mani viss būs kārtībā. Protams, notikumiem attīstoties, manas domas mainījās. Marta vidū viss tika slēgts. Lidojums mājās bija paredzēts 1. aprīlī. Tā kā ierobežojumi bija tikai uz vienu mēnesi – nodomāju, ka divas nedēļas ilgāk te palikt varu mierīgi. Paveicās, ka dzīvoju pie draugiem un par dzīvessvietu man nav jāuztraucas. Arī aviokompānija apstiprināja, ka bez maksas biļetes var samainīt uz vēlāku datumu," norāda dejotāja.

"Ir ļoti skumji, ka šim ceļojumam gatavojos, vairāk nekā gadu krājot naudiņu, un tagad tā praktiski ir zaudēta. Kā arī ir zaudēta iespēja trenēties, attīstīties, iepazīties ar cilvēkiem un iepazīt pasauli. Bija paredzēts, ka arī pāris manas studentes brauc te uz pāris nedēļām, lai mēs kopā varētu trenēties. Priecājos, ka viņas šo ceļojumu atcēla pāris dienas pirms izlidošanas, lai gan no sākuma biju pret un teicu, ka nekas tāds jau nevar notikt. Bet, re kā, – kļūdījos.”

Neiespējamā misija - atgriešanās dzimtenē

Ar atpakaļceļa biļetēm tomēr gludi vis nav gājis. "Tuvojās oriģinālais izlidošanas laiks – ar aviokompāniju aizvien grūtāk sazināties. Tikai aprīļa vidū uzzinu, ka tomēr man nevarēs palīdzēt, jo esmu iegādājusies biļeti caur trešo kompāniju, lai rakstu tiem un pieprasu naudu atpakaļ. Kā jau noprotam – šī trešā kompānija ir jau sen nozudusi un nevienam neatbild. Tātad biļetes man nav. Vēl ceru, ka maijā situācija normalizēsies un varēšu iegādāties atsevišķu biļeti," degunu nenokar Ieva.

"Esmu sazinājusies ar Ārlietu ministriju, vēstniecību un apdrošināšanas kompāniju – lai palīdz tikt mājās. Šobrīd man tikai sūta datumus ar lidojumiem no Eiropas. Bet tikt līdz Eiropai man vajag pašai tikt, neaizmirstot, ka iziet no lidostas konkrētajā Eiropas valstī es nevarēšu. Cenas ir milzīgas, biļetes tiek izķertas ātri, un es vienkārši nevaru to atļauties. Tāpēc cītīgi gaidu kādu labāku un drošāku veidu, kā tikt mājās," saka ceļotāja.

"Tā kā man te ir, kur dzīvot, es pagaidām nevēlos riskēt ar savu veselību un doties šajā vairāku dienu ceļojumā, nezinot, kā situācija attīstīsies ceļojuma laikā. Vīza man ir līdz maija beigām, un es tiešām ceru, ka atradīšu drošu un lētāku veidu, kā nokļūt mājās. Lai arī kā man patiktu Losandželosā, ļoti pietrūkst ģimenes, savu cilvēku un savas mājas vides. Šobrīd esmu viena – svešā vidē.”

Tomēr strādā

„Savu ikdienu aizvadu strādājot, pasniedzot deju klases online," atklāj Ieva. "Tā kā Latvijā mans uzņēmums "PRO/X" bija jāslēdz ciet, bet rēķini jāturpina maksāt, es atradu veidu, kā noturēt savu mazo uzņēmumu. Ceļos sešos no rīta, lai varētu vadīt klases pēc Latvijas laika vakarā. Papildus strādāju pie mārketinga, mācos grafisko dizainu, lai šīs klases reklamētu, montēju video, veidoju rakstus, strādāju ar sociālajiem tīkliem un mācos pieskaņoties situācijai, jo ir skaidrs, ka būs jāmainās. Un es vēlos laicīgi būt tam gatava. Lai pavisam iekštelpās nenogurtu, tad katru dienu meklēju iespēju, kā būt ārā – staigāt, braukt ar velosipēdu un skriet .Te tas ir atļauts, ja tiek ievērota distance. Papildus visam iemūžinu visu bildēs un video – jo te tiešām izskatās kā paradīzē."

"Ar cerību, ka viss notiek tā, kā tam ir jānotiek, es turu sevī pozitīvismu. Lai saglabātu savu mentālo veselību, katru rītu iesāku ar aukstu dušu un sagatavojos dienai tā, it kā dotos ārā. Katru rītu rakstu afirmācijas, lai nezaudētu iespēju pēc kaut kā tiekties. Katru dienu daru kaut ko fizisku aktīvu, lai saglabātu savu imunitāti. Un pie veselā saprāta mani uztur deju nodarbības ar maniem studentiem. Ir grūti sevi šajā laikā disciplinēt – arī man ir dažādi slikti paradumi izveidojušies, piemēram, ilga gulēšana pa dienu, neveselīga ēšana, pārāk ilga interneta patērēšana."

Dzīve Losandželosā pandēmijas laikā

„Kopumā par situāciju: ASV katrā štatā un pat pilsētā ir atšķirīgi noteikumi. Pie mums praktiski viss ir slēgts, izņemot pārtikas veikalus, aptiekas un benzīntankus. Kafejnīcas un restorāni – tikai līdzņemšanai," atklāj Ieva.

"Nekāda sēdēšana nekur nav iespējama. Lai varētu iepirkties, sejas maskas ir obligātas. Veikalos laiž tikai noteiktu skaitu cilvēku, līdz ar to pie durvīm ārā ir rindas. Viss pārējais ir tikai ar pasūtīšanu mājās, kas, protams, te ir augstā līmenī," nosaka viņa. "Losandželosa ir viena no populārākajām tūristu vietām pasaulē – līdz ar to ir baisi redzēt pilsētu tukšu. Pludmales, parki un pat pieejas kalniem ir bloķētas."