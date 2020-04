Dziedātāja Marianna Feitfula izārstējusies no koronavīrusa

Feitfula tagad ir mājās Londonā, kur ievēros pašizolāciju, teikts viņas profilā sociālās saziņas tīklā "Facebook". Tāpat rokmūziķe saka paldies visiem, kas par viņu raizējušies. Un pasakās, protams, arī medicīniskajam personālam, kas izglābis viņas dzīvību.

73 gadus vecajai māksliniecei aizvadīto gadu gaitā bijušas vairākas veselības problēmas. Viņai ilgi nācies cīnīties ar hepatītu C un krūts vēzi, kas viņai tika konstatēts 2006.gadā.

Feitfula plašu un noturīgu popularitāti Lielbritānijā iemantoja sešdesmitajos gados, slavu izpelnoties ar hitu "As Tears Go By". Uz laiku pazudusi no mūzikas dzīves, viņa slavas gaismā atgriezās 1979. gadā ar albumu "Broken English". Jaunākais Feitfulas albums "Negative Capability" tika laists klajā 2018.gadā un izpelnījās kritiķu atzinību.

Tāpat Feitfulai ir vērā ņemama aktrises karjera - gan uz teātra skatuves, gan kino. Tiek pat apgalvots, ka viņa ir pirmais cilvēks kino vēsturē, kas uz lielā ekrāna pateikusi vārdu "fuck" - 1967. gada filmā "I'll Never Forget What's'isname".