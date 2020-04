VIDEO: asprātīgs veids, kā pavadīt pašizolācijas dienas un attaisnot savus sliktos ieradumus

Koronavīrusa pandēmija cilvēkiem liek būt radošiem un sociālajos tīklos parādās daudzi asprātīgi video. Viens no tādiem ir video, kurā vīrietis spēlē populāro galda spēli "Akmens, šķēres, papīrīt's". Uz galda stāv šķēres un "Jagermeister" pudele, kā arī šotu glāzīte. Vīrietis konstanti liek papīru, jo zaudētājam jādzer liķieris. Lielisks veids, kā attaisnot savus sliktos ieradumus un alkohola lietošanu vienatnē. Nekad nav bijis tik patīkami zaudēt.

Zaudētājs bauda "Jagermeister" liķieri. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Labā vēsts visiem alkohola cienītājiem, ka dzēriena izvēli var pielāgot savām vajadzībām.

Akmens, šķēres, papīrīt'sir spēle, kurā piedalās divi vai vairāki cilvēki. To parasti spēlē, lai noskaidrotu uzvarētāju starp tiem. Šī spēle bieži tiek lietota kā atlases metode, lai pēc nejaušības principa tiktu noskaidrota persona kādam īpašam uzdevumam, līdzīgi, kā monētas mešana vai salmiņu vilkšana. Tikai, atšķirībā no patiešām nejaušas atlases, šo spēli spēlējot vairākas reizes, var jau iepriekš paredzēt, kuru no elementiem (akmeni, šķēres vai papīrīti) uzliks pretinieks.

Spēle ir radusies Ķīnā un izplatījusies, pieaugot saskarsmei ar Austrumāziju, laika gaitā izveidojoties dažādiem spēles variantiem.