"Mums ir unikāla iespēja," - pārmaiņu laika pārdomās dalās Marija Naumova

"Vēlos teikt, ka ar mums viss ir labi, viss ir kārtībā! Šeit – Indijā, pagaidām viss rit mierīgi un ir labestības pilns. Latvijas konsuls mums palīdz atrast variantu, kā atgriezties mājās. Esam pārliecināti, ka ar Dievpalīgu jau tuvākajā laikā atgriezīsimies dzimtenē, lai priecīgi un atbildības pilni dotos mājās un atrastos karantīnā," tā savu vēstījumu iesāk Marija, piebilstot: "Šī brīža situācija mani mudina pārdomām, ar kurām vēlos padalīties, kaut arī neko jaunu nepateikšu, tā vairāk būs saruna pašai ar sevi."

"Kad biju pusaudžu vecumā, es jutu, ka ļoti mīlu katru cilvēku, bet pret cilvēci kā tādu man nebija tās siltākās un gaišākās sajūtas. Es sapņaini vēlējos, lai kādu dienu no debesīm atskanētu skaļa balss, kas teiktu – CILVĒKI! Apstājieties! Paraugieties, ko Jūs darāt! Nesen es atcerējos sapni un sapratu, ka šī mana vēlme realizējas tieši tagad. Vienīgi, skaļā balss izrādās – KLUSUMS. Viss apklusa, viss apstājās – ražošana, piesārņojums, tūrisms, transporta kustība, kas atsevišķās valstīs ir apturēta un arī mēs, cilvēki, esam kļuvuši rāmi. Tieši šobrīd mums ir unikāla iespēja aizdomāties un pārdomāt – kā dzīvojam, kā attiecamies pret dabu, kāda ir mūsu vērtību izvēle un ar ko upurējam šo vērtību dēļ."

Mums tik ļoti svarīga ir materiālā labklājība, ka esam gatavi tās dēļ upurēt ar skaistumu un dabas resursiem – izcērtot mežus, piesārņojot pasaules ūdeņus, tos saindējot ar ražošanas un citiem atkritumiem.

Mēs tā cīnāmies par savu patiesību, ka nepamanām citu cilvēku jūtas un ticību, ko saminam, tādējādi sagādājot sāpes, nodevību un naidīgumu. Mēs tik ļoti esam pārņemti ar vardarbību filmās, grāmatās, žurnālos, televīzijā, medijos, spēlēs, ka nepamanām šo agresiju un cinismu, kas iesakņojies jau mūsos pašos.

Sievietes pārstāj barot savus bērnus ar mātes pienu, tā vietā veltot milzu rūpes savam ķermenim, bet vīrieši ar vieglu prātu atsakās no galvenā uzdevuma – būt par savas ģimenes apgādnieku. Ģimene vairs nav modē, bet šķiršanās – pats par sevi saprotams notikums, kurā tiek aizmirsts par bērniem, viņu ciešanām un pārdzīvojumiem.

Ja agrāk mednieki nogalināja savvaļas dzīvniekus, lai sagādātu iztiku, tad tagad pasaule ir pārpildīta ar lopu kautuvēm, kas ir nekas cits kā vardarbības izpausme.

Mēs tik ļoti baidāmies pazaudēt sev tuvos cilvēkus, baidāmies par savu dzīvi, bet nez kāpēc nekad neaizdomājamies, ka dzīvnieki, kurus nogalina mūsu ēdamgalda dēļ, arī ir kādam mamma, bērns, un arī viņiem ir piederības jūtas, mīlestība pret dzīvi un baiļu sajūtas.

Daba šodien dod iespēju saprast, ka mums nav taisnība! Bet, ja mēs to neapzināsimies un, ja nesapratīsim šo mācību stundu, tad nākamais sitiens būs daudz spēcīgāks un sāpīgāks. Mammai Dabai ir daudz skarbākas ietekmes iespējas kā šī situācija, kurā šobrīd visi atrodamies. No visas savas sirds un dvēseles novēlu mums visiem kopā un katram atsevišķi pievērst savu uzmanību Visaugstākajam, apzināties vienotību un pasaules skaistumu, būt pateicīgiem par to, kas mums šajā dzīvē tiek dots. Esiet laimīgi, veseli, pateicīgi un līdzcietīgi!" tā Naumova.