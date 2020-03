Šokējoši atklātais raidījums “Caur ērkšķiem uz...” turpināsies arī ceturtajā sezonā

Televīzijas sievietēm “STV Pirmā!” veidotais šokējoši atklātais sociālais raidījums “Caur ērkšķiem uz...” iemantojis ne tikai plašu fanu loku un rezonansi sabiedrībā, bet arī trīs gadu laikā sniedzis praktisku atbalstu desmitiem grūtībās nonākušām sievietēm no visas Latvijas.

Viņas tikušas pie jaunām darba vietām, iespējas bez maksas apmeklēt dažādus kvalifikācijas kursus, dāvanā saņēmušas mūsdienu tehnoloģijas, kā arī vērtīgas balvas pašapziņas celšanai – tikušas pie burvīga smaida, uzlabojušas redzi. Turklāt jau šoruden gaidām skandalozā raidījuma jaunā – ceturtā sezona, kurai izsludināta dalībnieču pieteikšanās. Arī šoreiz projekta dalībniecēm tiks sniegta palīdzīga roka jaunas dzīves sākumam – ar viņām strādās labākie profesionāļi, kuri palīdzēs atjaunot ticību saviem spēkiem, atbalstīs cīņā ar vardarbību un atkarībām.

“Caur ērkšķiem uz...” veidotāji izsludinājuši dalībnieču pieteikšanos jaunajai sezonai un aicina ikvienu sievieti no visas Latvijas piedalīties projektā, tā gūstot pamatu jaunai dzīvei. Jau pavisam drīz desmit dāmas ar neapskaužamu pagātni uzsāks ceļojumu pretim pārmaiņām. Tāpēc ikviena sieviete, kura sapņo par jaunu dzīvi, taču iepriekš nav pieticis apņēmības ko mainīt pašas spēkiem, aicināta pieteikties projektam, aizpildot anketu “STV Pirmā!” mājaslapā.

“Sievietes ir nesalaužamas un apbrīnojami sīkstas - par to ik gadu pārliecinos, uzklausot "Caur ērkšķiem uz..." dalībnieču skarbos dzīvesstāstus! Mūsu meitenes var apbrīnot par to, ko viņas ir pārdzīvojušas, nezaudējot ticību labajam. “Ērkšķu” dāmas ir absolūti lieliskas arī tāpēc, ka tā vietā, lai žēlotos par piedzīvoto netaisnību, viņas ir gatavas spītēt liktenim, spert drošus soļus pārmaiņu virzienā un ar savu pieredzi iedvesmot arī citas. Kad ir īstais brīdis, lai saprastu - es tā vairs nevēlos dzīvot, man vajadzīga palīdzība un stimuls jaunai dzīvei? Pareizā atbilde (un jūs to pašas zināt) ir - tagad! Ejot pa to pašu ceļu, kādu esat mērojušas līdz šim, visdrīzākais, nonāksiet vietā, kur diez ko labi nav. Taču mainot maršrutu, kaut vai - metoties aizraujošajā piedzīvojumā ar nosaukumu "Caur ērkšķiem uz... 4" iespējams iegūt jaunus mērķus, jaunu pamatu zem kājām un rezultātā - jaunu likteni," pieteikties projektam iedrošina “Caur ērkšķiem uz...” producente Aija Strazdiņa.