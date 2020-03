Prinču Harija un Viljama nesaskaņas aug augumā. Pirmais vaino brāli necieņā pret Meganu

Foto: CAMERA PRESS/Richard Gillard / Vida Press

Runas par prinču Viljama un Harija nesaskaņām aizvien turpinās. Baumo, ka brāļu attiecības vēl vairāk pasliktinājušās pēc tam, kad Harijs paziņojis par savu lēmumu aiziet no karaliskās ģimenes un aizbraukt no Lielbritānijas. Princis Viljams esot ļoti vīlies savā jaunākajā brālī. Izdevums “Daily Mail” raksta, ka prinču attiecības esot tik saspīlētas kā nekad, jo abi jūtas sarūgtināti viens otra rīcībā un atbalsta trūkumā.

Kembridžas hercogs uzskata, ka paziņojot par aiziešanu no karaliskās dzīves, jaunākais brālis esot izrādījis necieņu karalienei un visai monarhijai kopumā. Princis Viljams, kurš ir otrais rindā uz Lielbritānijas troni, esot bijis ārkārtīgi dusmīgs par to, ka Harijs un viņa sieva Megana Mārkla izvēlējušies atkāpties no karalisko pienākumu pildīšanas, paziņojot, ka vēlas būt neatkarīgi un dzīvot Kanādā.

Turklāt Viljams jūtoties aizvainots par brāļa un viņa sievas izteikumiem par visu šo situāciju, ko viņi darījuši zināmu savā mājaslapā. Sarūgtinājums esot radies tāpēc, ka daži no Saseksu apgalvojumiem izskanējuši kā kritika karalienei un monarhijai.

Izdevums “Express” raksta, ka brāļu nesaskaņas ilgstot jau vairāk nekā gada garumā. Kāds no karaļnamam tuvu stāvošām personām izteicies, ka naids un dusmas parādījušies pēc tam, kad atklātībā nonākusi telekompānijas ITV dokumentālā filma par princi Hariju un Meganu.

Oktobrī pirmizrādi piedzīvojušajā TV projektā Saseksas hercogs pats personīgi atzinies, ka attiecības ar brāli nav tik labas, kā gribētos. “Mēs šobrīd esam katrs uz sava dzīves ceļa, un mums ir savas labās dienas, un savas sliktās dienas,” norādījis Harijs.

“Es no droša avota dzirdēju, ka princis Viljams esot nikns un jaunāko brāli par piekrišanu šai intervijai un par to pateicis viņam tieši sejā,” apgalvo zinātājs.

Arī Harijs jūtoties sarūgtināts. Viņam esot sajūta, ka britu karaliskā ģimene tā arī nekad nav pilnībā pieņēmusi viņa sievu. Viņš arīdzan uzskatot, ka kuplā radu saime arī atstājusi novārtā viņa dēlu Ārčiju.

Visticamāk prinču Viljama un Harija konflikts tuvākajā laikā atrisināts netiks, jo pēdējais no viņiem ir pārcēlies uz dzīvi citā kontinentā. Attālums liedz iespēju visu izrunāt un mēģināt sakārtot, un visticamāk padarīs situāciju tikai sliktāku.

