Leģendārā latviešu grupa Jumprava izziņo koncertu festivālā Summer Sound

Jumprava ir dibināta 1984. gadā un ir viena no populārākajām latviešu grupām, ar vairākām dziesmām, kuras jau ir ieguvušas leģendāru hitu statusu, piemēram – Peldētājs, Ziemeļmeita, Vēlreiz, Tālu aizgāja un citām. Grupa 1997. gadā ir saņēmusi Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu par mūža ieguldījumu, kas ir viens no augstākajiem apbalvojumiem Latvijas mūzikas industrijā.

Katru nedēļu festivāls Summer Sound izvēlas izziņošanai vienu mākslinieku, kurš šajā gadā uzstāsies festivālā. Iepriekšējās nedēļās ir izziņots viens pēdējo gadu populārākajiem dīdžejiem pasaulē – franču dīdžeju Kungs, kurš popularitāti pasaulē ieguva ar dziesmu This Girl, Don’t You Know un I feel so bad. Festivālā uzstāsies arī DJ Regard, kurš ceļu uz pasaules slavu uzsāka sociālā tīkla platformā TikTok, bet tagad viņa lielākais hits Ride It jau ir sasniedzis 300 miljonu klausījumu Spotify. Galveno mākslinieku sarakstam ir arī pievienojies franču dīdžeju duets, superhita Katchi autori Ofenbach. Summer Sound uzstāsies arī leģendārā krievu rokgrupa Mumiy Troll un pašmāju grupas Musiqq un Astro’n’out, kā arī reperis Gacho un repa supergrupa Singapūras Satīns.

Tuvojoties festivālam, mākslinieku saraksts tiks papildināts gan ar vairākiem ārzemju, gan pašmāju mūziķiem un grupām. Desmitais festivāls Summer Sound Liepājā norisināsies jūlija izskaņā – 24. un 25. jūlijā.