Zināms, kas ir Aijas Strazdiņas jaunais mīļotais

2018. gada izskaņā Aija paziņoja, ka ar Aigaru Grāveru nolēmuši šķirties. Krietnu laiku laulātie nespēja vienoties par dažādiem ar mājokli un bērnu audzināšanu saistītiem jautājumiem, tāpēc juridiskas šķiršanās brīdis notika tikai teju gadu pēc lēmuma pieņemšanas. Un tad Strazdiņa sabiedrībā jau bija manāma ar kādu stiprā dzimuma pārstāvi pie sāniem. Abi apmeklēja boksera Maira Brieža cīņu "Arēnā Rīga"; tika sastapti arī, lūkojot kādu iluzionistu šovu. Taču to, kā sauc viņas jauno dzīvesbiedru un ar ko vīrietis nodarbojas, Aija publiski stāstīt nevēlējās. „Varbūt kādreiz runāšu, bet pašlaik neredzu nevienu iemeslu par šādām lietām izteikties,” viņa žurnālam "Kas Jauns" pieklājīgi skaidroja pagājušā gada rudenī.

Arī sociālajos tīklos Aija, lai gan publiskoja foto kopā ar jauno mīļoto, attiecību pirmajos mēnešus viņa vārdu neatklāja. Taču nu tas mainījies – pie bildēm, kur abi redzami, atpūšoties Spānijā, TV režisore un producente norādījusi, ka ir kopā ar Staņislavu Ratinski.

Kas tad īsti ir viņas mīļotais vīrietis? Kā Staņislavs pats norādījis savā profilā feisbukā, viņš nāk no Rēzeknes, tur arī dzīvo, studējis Rēzeknes Augstskolā, bet maizi pelna, vadot uzņēmumu "Latstab". Un to dara itin veiksmīgi: 2007. gadā dibinātais uzņēmums (toreiz ar nosaukumu "Latgales stabu konstrukcijas"), kura darbības nozares ir „gatavo metālizstrādājumu ražošana, metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana”, 2018. gadā, piemēram, nodarbinājis 39 darbiniekus, strādājis ar 1,87 miljonu eiro lielu apgrozījumu un savam īpašniekam Ratinskim devis 34 803 eiro peļņu. Jāatzīmē gan, ka uz 7. februāri SIA "Latstab" bija 47,5 tūkstošus lieli VID administrēto nodokļu parādi.

„Sākotnēji uzņēmums tika dibināts kā apgaismes stabu un mastu ražotājs. Pašreiz esam vienīgais sertificētais konisko apgaismes stabu un mastu ražotājs Latvijā,” tā par bijušā metinātāja Ratinska firmu "Latstab" rakstīts viņu pašu mājaslapā internetā. Latvijas Radio viņš savulaik stāstīja, ka uzņēmuma ražotie apgaismes stabi izgaismojuši Soču olimpisko spēļu stadionu, bet vēja ģeneratoru masti uzstādīti Berlīnē. Mēnesī tiekot saražoti aptuveni 1000 stabi, no kuriem 97 procenti aiziet eksportā.