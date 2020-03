Negaidīts pavērsiens – “Lauku Sētā” ierodas dāmas!

Iepazīsties ar “Lauku Sētas” simpātiskajām un čaklajām dāmām, kas pievienosies brašajiem puišiem ikdienas darbos! Un kā dāmām veicas “Lauku Sētā”, skaties jau šovakar kanālā TV3 plkst. 21.55.

Evita Riekstiņa, 35 gadi, Babītes novads

Evita Riekstiņa (Foto: Publicitātes)

Sirdī lauku meitene, bet daudzi sauc par “cacu”. Pati gan tā neuzskata, viņai vienkārši svarīgi ir saglabāt savu sievišķību un eleganci itin visās dzīves situācijās - gan kartupeļu vagās, gan kūtī mēžot mēslus. Bērnībā vasaras pavadītas laukos un ļoti tur paticis. Manikīrs ir obligāta lieta. Evita ikdienu pavada augstpapēžu kurpēs un ar spilgti uzlakotiem nadziņiem. Strādā Babītes novada pašvaldībā par grāmatvedi, tātad kārtībai un rezultātam ir jābūt. Brīvo laiku pavada aktīvi sportojot. Agrāk dejoja sporta dejas, bet nu piedalās maratonos. Katru mēnesi ir jānoskrien vismaz 21km. Maratonu Atēnās pievarēja 4 stundās. Evita ir pārliecināta, ka tieši izturība palīdzēs, lai visus Lauku Sētas konkurentus uzvarētu. Ir 3 bērni, bet sirdī brīva dāma un kā pati saka - ko gan lauku sētā nevar atrast - gan blusas, gan mēslu dakšas cilātāju, gan spēka vīru, ar kuru tik pat labi kaut kas var sanākt. Nevar ciest “tupus” cilvēkus, kuri nezina, kas ir intelekts. Evita pēc dabas ir līdere un kāpt sev uz galvas neļaus nevienam.

Moto: “Vīrietis un sieviete vienmēr būs līdzvērtīgi - abi izsaka domas, bet dara to, ko saka sieviete.”

Līga Bautre, 24 gadi, Nautrēnu pagasts

Līga Bautre (Foto: Publicitātes)

Strādā Rēzeknes gaļas kombinātā par etiķešu līmēšanas operatori. Meitene no laukiem, kura no darba nebaidās. Saimniecībā bijuši dažnedažādi lopiņi - cūkas, zirgi, aitas, vistas, truši. Arī govis prot slaukt. Ļoti patīk aprūpēt lopiņus, it sevišķi zirgus. Viens no mīļākajiem darbiem ir ravēšana - gan puķu dobes, gan garas dārzeņu vagas, jo tas ir labākais veids kā nomierināties un arī atpūstos no citiem ikdienas darbiem. Aizņemta meitene jau vairāk kā trīs gadus, tā, ka uz citiem puišiem pat virsū neskatīsies. Lauku sētā vēlējusies piedalīties jau sen, mērķis - izrauties no ikdienas un mesties trakā, jautrā piedzīvojumā, lai nav kā ierasts - darbs, mājas, darbs un mājas. Līga ir pārliecināta, ka būs čaklākā ravētāja un iespējams čaklākā visā Lauku sētā, jo neplāno čīkstēt un īdēt, ka ir smagi, vai agri jāceļas. Nedrīkst taču parādīt, ka latgaļi ir kādi vārguļi. Gulēt siena šķūnī, tā ir bauda! Līga ir ļoti mierīga, nosvērta un pacietīga, bet labāk nenokaitināt, jo tad gan viss var iet pa gaisu.

Moto: “Labs darbs ir tikai tas, kas labi padarīts.”

Evija Misa 20 gadi, Rīga

Evija Misa. (Foto: Publicitātes)

Evija studē Latvijas Universitātē Biznesa vadības un ekonomikas fakultātē. Iespējams būs uzņēmēja, jo vecumdienās noteikti gribētu savu viesnīcu vai restorānu. Evija no matu galiņiem līdz papēžiem ir pilsētniece. Visi lauku darbi ir pavisam sveši, nekas no tā nav darīts vai mācēts, bet ir vēlme iemācīties daudz ko jaunu un saprast, kāda tad ir tā īstā lauku dzīve. Evijai ļoti patīk gleznot kluso dabu un ainavas tā, ka ja kāda siena būs jāapglezno, vai jāizveido kāda kompozīcija, tad ar visām smukumlietām, tiks galā. Ar ēst gatavošanu Evija ir uz jūs un tieši tas biedē, ja būs jāgatavo brokastis, pusdienas un vakariņas vairākiem cilvēkiem. Pati cenšas atturēties no gaļas ēdieniem, bet ja vajadzēs, tad citiem karbonādes netrūkšot. Droši zina, ka Lauku sētā nevarēs nevienu dzīvnieciņu nokaut, jo sist var tikai odus. Evija ir brīva meitene un var gadīties, ka tieši Lauku sētā kāds puisis iepatiksies, viņam ir jābūt godīgam, jautram un mērķtiecīgam. Ļoti nepatīk, ka cilvēki aprunā viens otru aiz muguras, ja ir kas sakāms, saki acīs, nevis skraida un kladzina kaut ko pa visu pasauli.

Moto: “Esmu gatava visiem izaicinājumiem, pierādot, ka arī blondas, smalkas pilsētas dāmas var uzvarēt visus.”

Dace Bullīte, 33 gadi, Valkas novads

Dace Bullīte. (Foto: Publicitātes)

Dzimusi Rīgā, bet pārvācās ar mammu uz dzīvi laukos - Madonā. Pilna laika mamma saviem trim bērniem, bet šobrīd apgūst CE kategoriju, lai vēlāk strādātu par tālbraucēju. Lauku darbi nekad nav biedējuši - slauc govis, kaplē, ravē, arī ar zirgu prot jāt. Piedalās Lauku sētā, jo grib pavisam citādāku vasaru un nedaudz arī atpūsties no bērnu audzināšanas. Patīk dziedāt un dejot, tā, ka ja Lauku sētā būs ballītes, ar lielāko prieku ļausies jautrībām un par labu atmosfēru parūpēsies. Agrāk pat braukusi amatieru rallija sacensībās un veco labo otro golfiņu prastu izjaukt un arī pēc tam salikt līdz pēdējai skrūvītei. Dace ir cilvēks, kas saka vienmēr taisnību un acīs, tieši tāpēc nereti var citiem nepatikt, bet tā jau esot viņu problēma, ne Daces. Pacietīga ir tikai līdz robežai, bet, ja to pārkāpj, tad labi nebūs. Tad spalvas ies pa gaisu un tas vēl ir mazākais. Lauku sētā Dace pierāda, ka lamāšanās un strīdi ir neizbēgami.

Moto: “Es vienmēr saku taisnību acīs, tieši tāpēc es varu citiem nepatikt, bet tā jau ir viņu problēma.”

Līga Eglīte, Rīga, 25 gadi

Līga Eglīte (Foto: Publicitātes)

Līga ir koša pilsētas meitene, kura no visiem lauku darbiem būtu gatava nozāģēt koku. Uzskata, ka laukos ir jāatpūšas nevis tikai jāstrādā un jāstrādā. Lauku sētā gatava pavedināt un flirtēt, lai citiem novērstu domas no darbiem. Protams, bez dziļa dekoltē neiztikt. Gatava visām dullībām, kas citus ātri vien nokaitina, jo darbus - ja vispār dara, tad ļoti lēni. Strādātāja no Eglītes nesanāk un pārējie dalībnieki ir pārliecināti, ka viņa dzīvo citā kosmosā. Kaut arī citi viņu apsmej, Eglīte izliekas to nedzirdam un turpina rīkoties pa savam. Ar savu ēst gatavošanu pārsteidz visus - ēdieni ir pārpiparoti un nebaudāmi. Vai Eglīte mainīsies un tomēr sāks arī cītīgi strādāt, lai nokļūtu līdz finālam, vai tomēr spēs ar citiem vienoties, lai viņu neizbalso? Traka meitene, kas pārsteidz teju ik uz soļa. Plikumi, strīdi, pikantas sarunas - tā ir Eglīte!

Moto: “Laukos ir jāatpūšas, nevis tikai jāstrādā un jāstrādā!”