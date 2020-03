“Mēs izplatām koronavīrusu, atvainojiet,” princis Viljams melni pajoko ar mediķiem Īrijā

Viesojoties pasaulē labi pazīstamajā “Guinness” alus rūpnīcā Īrijā, princis Viljams aprunājies ar vietējiem neatliekamo medicīnisko dienestu darbiniekiem. Arī par šobrīd aktuālāko tēmu numur viens pasaulē – koronavīrusu.

Kembridžas hercogi viesojas “Guiness” ražotnē. (Foto: BACKGRID/All Over Press/ Vida Press)

Viljams apvaicājies Nacionālās neatliekamās palīdzības servisa paramediķim Džo Mūnijam, kuram šobrīd ikdienā nākas saskarties ar šo slimību: “Es varu derēt, ka visi krīt panikā, sakot ‘Man ir koronavīruss, es mirstu’, bet jūs secināt ‘Nē, tas ir tikai klepus’.”

“Vai situācija ar koronavīrusu šobrīd ir tik dramatiska? Vai medijos viss tiek mazliet pārspīlēts, kā jums šķiet?”

Brīdi vēlāk princis, kurš ir melnā humora cienītājs, pajokoja: “Starp citu, hercogs ar hercogieni izplata koronavīrusu. Atvainojiet. Mēs esam uzmanīgi, bet sakiet, ja mums laiks apstāties.”

Princis pajokojis par slimību pēc tam, kad darīts zināms, ka hercogs un hercogiene nopietni izturas pret koronavīrusa draudiem, bet šobrīd turpina un turpinās tikties ar cilvēkiem, kā to darījuši līdz šim.

Interesanti, ka nesen, kad Viņas Majestāte pasniedza augstākos apbalvojumus, šoreiz viņa pirmo reizi dzīvē to darīja ar cimdiem rokās.

Pirmo reizi karaliene Elizabete II pasniedz apbalvojumu ar cimdiem rokās. (Foto: AP/Scanpix)

Viljams un Ketrīna pirmajā vizītes dienā jau tikušies un sarokojušies ar vairākiem dučiem cilvēku, un paredzēts, ka turpinās to darīt, neraugoties uz ieteikumiem ievērot piesardzību.

Pirms nedēļas plašsaziņas līdzekļus sasniedza vēsts, ka elitārajā “Thomas’s Battersea” skolā, kurā mācās hercogu vecākie bērni princis Džordžs un princese Šarlote, ieviesti piesardzības pasākumi saistībā ar koronavīrusu pēc tam, kad četri no skolēniem nesen atgriezušies no brīvdienām Itālijā, kur šobrīd ir lielākais vīrusa uzliesmojums Eiropā. Pagaidām nevienam no skolēniem nav konstatēti bīstamā vīrusa simptomi. Taču visu skolēnu vecāki par situāciju ir brīdināti, tajā skaitā princis Viljams un hercogiene Ketrīna.

Aizvadītajā nedēļā skolā bija brīvdienas. Sākotnēji klīda runas, ka Kembridži plānojot doties slēpošanas brīvdienās, taču, visticamāk, pieņēmuši lēmumu, ka šobrīd nav labākais laiks šādai atpūtai.

Savukārt karalienes mazmeita Zāra Tindala ar vīru Maiku Tindalu nesen kā atgriezusies no slēpošanas brīvdienām Itālijas ziemeļos. Viņas pārstāvis apliecinājis, ka ievērojot valdības noteikto kārtību saistībā ar koronavīrusu, viņiem nav novēroti nekādi slimības simptomi un netiks noteikta karantīna.