Vai cinisma kalngals? Krievu blogere pēc traģiskas ballītes ar trīs cilvēku nāvi atrādās TV un kļūst vēl slavenāka

⚡️Как вечеринка блогеров в московской сауне стала смертельной? ­ Ради эффектного пара и красивых фотографий в Instagram, муж блогера-миллионника Екатерины Диденко сделал ей сюрприз: 25 кг сухого льда. Гости, снимавшие происходящее в сториз, не замечали , что некоторые из них задыхались от химических испарений и заживо гибли под ядовитым паром бассейна! Мужа Екатерины и 2 ее друзей спасти не удалось. ­ Сегодня в 18:30 на @tvrussia - все выжившие участники вечеринки впервые расскажут о том , что произошло. ­ ⚡️А также: уникальные кадры , которые никто из них не выкладывал в интернет! #прямой эфир #екатеринадиденко