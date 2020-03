“Ja kādam jājūtas aizvainotam, tad tie esam mēs!” – hercogiene Megana nosodījusi karalienes lēmumu

47 Foto Elizabetes II un Meganas Mārklas pirmā kopīgā vizīte Česterā +43 Skatīties vairāk

“Megana teica, ka viņiem neesot atstāta cita izvēle, kā vien nākt klajā ar publisku paziņojumu. Viņa atzīmējusi, - ja nu kādam esot jājūtas aizvainotam, tad tie esot viņi. Megana un Harijs nekad neesot domājuši iedzīvoties ar vārdu “karaliskais”. Mājieni, ka viņi savtīgos nolūkos nolēmuši izmantot savas privilēģijas, esot absurdi,” norādījusi kāda no Saseksas hercogienes draudzenēm.

14 Foto Hercogiene Megana iziet sabiedrībā „saderināšanās kleitā” un ar stilīgu somiņu +10 Skatīties vairāk

Tajā pašā laikā Megana cenšas nebēdāties par jaunajiem ierobežojumiem. “Viņi ar Hariju turpinās stāvēt pāri nenovīdībai un sīkumainībai, visu savu uzmanību koncentrējot uz laba darīšanu, kā arī uz to, lai būtu vislabākie vecāki Ārčijam,” norādījis vārdā nenosauktais informācijas avots.

12 Foto Hercogiene Megana un princis Harijs ar dēlu Ārčiju pieņemšanā Dienvidāfrikā +8 Skatīties vairāk

Saseksas hercogiene saviem draugiem apliecinājusi, ka aizstāvēs savu vīru, jo viņš ir “pats godīgākais un uzticamākais no visiem cilvēkiem”. Tajā pašā laikā Megana uzskata, ka pēdējā aizlieguma iniciatīva nāk no nelabvēļiem, nevis no karalienes Elizabetes II.

“Uz karalieni izdarīja spiedienu, lai pieprasītu izmainīt zīmola nosaukumu,” norāda zinātājs. Megana ir pārliecināta, ka Harijs aizvien ir savas karaliskās vecmāmiņas favorīts, bet citi ar to nespēj samierināties, - informē izdevums “Daily Mail”.

28 Foto Princis Harijs ar vecmāmiņu karalieni Elizabeti II +24 Skatīties vairāk

Pirms kāda laika Saseksas hercogi savā oficiālajā lapā rakstīja: “Lai gan monarhijas un Ministru kabineta jurisdikcijā nepastāv nekādu noteikumu attiecībā uz vārda “karalisks” izmantošanu ārpus valsts robežām, Saseksas hercogs un hercogiene pēc 2020. gadā notikušajām pārmainām nevienā teritorijā (ne Lielbritānijā, ne citur) neizmantos vārdu savienojumu “Sussex Royal” vai jebkādu citu vārda “karalisks” atvasinājumu.”

18 Foto Megana un Harijs apskauj fanus Austrālijas un Jaunzēlandes vizītes laikā +14 Skatīties vairāk

Saistītās ziņas “Sauciet mani vienkārši par Hariju,” karalienes mazdēls tagad brauc ar vilcienu un pats nes somas Ar dievu, miljoni - karaliene aizliedz Harijam un Meganai pelnīt ar “karalisko” zīmolu Karaliene pieprasa, lai Saseksas hercogu ģimene atgrieztos Lielbritānijā uz karaļnamam svarīgu pasākumu

Megana un Harijs arīdzan atzīmējuši, ka citi titulēti karaliskās ģimenes pārstāvji brīvi nodarbojas ar komercdarbību, bet tikai pret viņiem izvirzīta šāda nebijusi prasība.

Saseksas hercogu pārim dots 12 mēnešu ilgs novērošanas periods, pēc kā lēmums tiks atkārtoti pārskatīts, vai tas ir sasitošs visām ieskatītajām pusēm.

Runā, ka Megana un Harijs bija jau paspējuši ieguldīt vairākus desmitus tūkstošu sterliņu mārciņu Saseksas Karaliskā zīmola izveidē. Pāris ar šo vārdu bija iesniedzis desmitiem pieteikumu dažādiem tirgošanai paredzētiem produktiem. Hercogi šā gada jūnijā plānoja laist klajā dažādu preču kolekciju, sākot ar krāsu zīmuļiem līdz īsajām zeķītēm, - informē lielākais britu bulvārpreses izdevums “The Sun”. Tagad viņiem jāizdomā citu vārdu kā savu “firmaszīmi”, jo “Sussex Royal” viņiem turpmāk aizliegts izmantot.