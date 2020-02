Psihiatrijas un narkoloģijas centra sabiedrisko attiecību vadītājai Silvai Bendrātei dzimšanas dienu svinēt sanāk vien reizi četros gados... Tāpēc suminām četrkārši! (Foto: LETA)

29. februāra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Slavenības Jauns.lv / LETA

Dzimšanas dienā sumināma bijusī politiķe Silva Bendrāte un viena no pasaules izcilākajām sportistēm Raisa Smetaņina. Un atcerēsimies, ka 2004. gadā filma "The Lord of the Rings: The Return of the King" saņēma 11 "Oskara" balvas.