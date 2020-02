Pasaulslavenā vides aktīviste savu māsu jau nodēvējusi par super talantīgu. Kopš agras bērnības viņa esot dejojusi un dziedājusi.

Jaunā dziedātāja pati atklājusi, ka iespēja uzstāties šajā mūziklā esot sapņu piepildījums. Viņa attēlošot franču kabarē dziedātāju Edīti Piafu jaunībā, savukārt māte – brieduma gados.

Mūziklu Zviedrijā sāks rādīt 19. septembrī.

Grēta Tūnberga ar māti. (Foto: Svenska Dagbladet)

Jāpiebilst, ka arī māsu tēvs Svante Tūnbergs ir muzikāls. Viņš ir scenārists un dziedošais aktieris.

No ģimenes vienīgi Grēta ietur distanci no muzikālās vides. Iespējams, ka tas izskaidrojams ar veselības problēmām, kas mocījušas jau no dzimšanas. Aspergera sindroms, obsesīvi kompulsīvie traucējumi un selektīvais mutisms – šādas slimības diagnosticētas jaunajai aktīvistei.

Grēta Tūnberga ar tēvu. (Foto: AFP/Scanpix)

Kā Grēta kļuva vides aktīvisti

Pirmo reizi par klimata pārmaiņām Grēta izdzirdēja 2011. gadā, kad bija astoņus gadus veca. Jau tad meitene neesot spējusi saprast, kāpēc to novēršanas labā tik maz kas tiek darīts. Trīs gadus vēlāk Tūnbergu piemeklēja depresija un apātija, kā rezultātā bērns pārstāja runāt un ēst. Viņa nokritās svarā par desmit kilogramiem. Tieši tad meitenei konstatēja Aspergera sindromu, obsesīvi kompulsīvos traucējumus un selektīvo mutismu. Dzīvība vārda vistiešākajā nozīmē pameta viņas ķermeni. Grēta atskārta, ka pasaulē viss notiek aplami: „Mums vienmēr mācīja, ka ir jāizslēdz gaisma, jātaupa ūdens un nedrīkst izmest ēdienu. Es vaicāju, kāpēc, un man paskaidroja par klimata pārmaiņām. Man tas šķita dīvaini. Ja cilvēki tiešām varētu mainīt klimatu, viņi par to vien runātu. Taču tā nebija.”

Nākamo divu gadu laikā meitenei izdevās ieviest radikālas pārmaiņas pašas ģimenē. 2015. gadā Grēta atteicās no dzīvnieku izcelsmes pārtikas, pārstāja lidot ar lidmašīnu un pirka tikai to, kas ir ļoti nepieciešams. Meitene mudināja arī vecākus mainīt dzīvesveidu, lai tas atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz vidi. Grētas iespaidā vecāki atteikušies no gaļas produktiem savā ēdienkartē un no ceļošanas ar lidmašīnu, kas mammai Malēnai nozīmēja daļēji atteikties no starptautiski atzītas operdziedātājas karjeras.

Meitas ietekmē vecāki ģimenes mājās uzstādījuši saules baterijas elektroenerģijas ražošanai un sākuši paši audzēt dārzeņus ārpilsētas dārziņā. Parasti Grēta un viņas ģimene pa pilsētu pārvietojas ar velosipēdiem, lai gan viņu rīcībā ir arī elektroautomobilis. Taču to ģimene lieto tikai īpašu vajadzību reizēs.

Grēta ir novērtējusi savu vecāku pašaizliedzīgo rīcību. Viņa atzinusi, ka ģimenes atsaucība devusi viņai cerību un ticību tam, ka arī viņa spēj šajā pasaulē kaut ko mainīt. Par to Grēta stāsta arī pērn izdotajā grāmatā.

No 2018. gada Tūnberga sāka skolā rīkot „klimata streikus” un uzstājās ar publiskām runām, pamazām kļūstot arī par starptautiski atzītu vides aktīvisti. Grētas tēvam nepatīk, ka sociālās aktivitātes liek meitai kavēt mācības, taču viņš apliecina: „Mēs respektējam to, ka viņa vēlas paust savu nostāju. Viņa var sēdēt mājās un būt patiešām nelaimīga vai protestēt un justies laimīga.”

Tikmēr Zviedrijas politiķi jau otro gadu pēc kārtas nominējuši Tūnbergu Nobela Miera prēmijai, norādot, ka tieši viņa esot atvērusi acis par klimata krīzi.

