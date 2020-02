Kategorijā "Labākā debija" "Zelta mikrofona" balvas pasniegšanas ceremonijā laurus plūca dziedātāja "Patrisha" ar albumu "Patrisha bija šeit". Savukārt par labāko alternatīvās vai "indie" mūzikas albumu atzīts grupas "Tribes of the City" ieraksts "Rust and Gold".

Kategorijā "Džeza mūzikas albums" uzvaru guva Denisa Paškeviča, Kristiana Franka, Klausa Kasgarda un Karstena Landora albums "Variations". Par labāko albumu elektroniskās vai deju mūzikā atzīts mākslinieka "Kashuks" ieraksts "Last Echo". Savukārt gada albums hiphopa mūzikā piešķirts "Viņai" par albumu "Mildas īstais vārds ir Zelma".

Kategorijā "Instrumentālās vai starpžanru mūzikas albums" uzvaras laurus plūca mūzika no filmas "Dvēseļu putenis" un tā komanda - latviešu izcelsmes ASV komponiste Lolita Ritmanis, Valsts Akadēmiskais koris (VAK) "Latvija", diriģents Māris Sirmais un kamerorķestris. Savukārt par gada albumu klasiskās vai kora mūzikā atzīts koris "Kamēr" ar ierakstu "Kalpotājs. Blūmbergs. Kamēr...". Kategorijā "Mūzikas albums bērniem" triumfēja Lauras Polences un Lienes Sebres ieraksts "Tutas dziesmas".

Par gada labāko popmūzikas albumu "Zelta mikrofonu" pasniegšanas ceremonijā atzina grupas "Astro’n’out" albumu "Multivitamīnu multipaka", savukārt par gada labāko roka vai metāla mūzikas albumu atzina grupas "Pienvedēja Piedzīvojumi" albumu "Nelaiks".

Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija Dailes teātrī. (Foto: Jānis Spigovskis)

Kategorijā "Šlāgera, "kantrī" vai "rockabilly" mūzikas albums" uzvaras laurus plūca maestro Raimonds Pauls un dziedošais aktieris Andris Bērziņš par albumu "Es šonakt sēdēšu uz jumta". Savukārt kategorijā "Tautas vai pasaules mūzikas albums" triumfēja grupa "Auļi" ar ierakstu "Senču balsis".

Par radio hitu atzīta grupas "Instrumentu" dziesma "Visā visumā Visums ir viss", savukārt par labāko "Origo zelta dziesmu" titulēta grupas "Bermudu Divstūris" dziesma "Sarkanbaltsarkanais".

Par gada videoklipu atzīts režisora "PapaChi" veidotais klips dziedātāja Dona dziesmai "Es nāktu mājās". Savukārt par gada labāko koncertierakstu atzīts grupas "Instrumenti" koncerts Daugavas stadionā.

Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" pasniegšanas ceremonijā balvu par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā pasniegta skaņu režisoram Kārlim Pinnim un dzejniekam Viktoram Kalniņam jeb Vikam.

Šodien Dailes teātrī jau 24.reizi pasniedza "Zelta mikrofonus" aizvadītā gada izcilākajiem Latvijas mūzikas ierakstiem.