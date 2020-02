VIDEO: Liene Šomase skaidro, kāpēc tik ilgi turējusi slepenībā savu privāto dzīvi

Šī vakara sērijā viņa atklās, ka šādam lēmumam par iemeslu bijusi nepatiesība, ko savās lappusēs par Lieni publiskojusi pašmāju dzeltenā prese, kā arī naidpilnie komentāri internetā, kas sekojuši līdz ar popularitāti.

“Sākumā es centos pret to cīnīties. Un tad es sapratu, ka tikai vēl vairāk malku piemetu tam ugunskuram. Ir vienkārši jānoiet nost no tā visa, un tāpēc es arī izvēlējos pirms pieciem gadiem noiet no šīs publiskās telpas,” savu lēmumu skaidro Liene Šomase.

Liene saņēmusi komentārus gan par savu izskatu, gan to, ka nākusi no laukiem. “Es raudāju gandrīz katru vakaru. Un tad es sapratu, ka tas ir pilnīgi normāli – kolīdz tu sāc kaut ko darīt publiski, ir ļoti daudz viedokļi visiem,” saka dziedāja, piebilstot, ka šobrīd par to visu tikai pasmejoties, komentārus internetā jau sen vairs nelasot un necenšoties izpatikt visiem.

