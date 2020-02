Marija Naumova sniegotā kalnā tiekas ar savu garīgo skolotāju

Naumova vairāk nekā divdesmit gadu soļo jogas un Austrumu filozofijas ceļu. Nesen viņa kopā ar starptautiskās organizācijas "The Art Of Living Latvija" komandu bija devusies gūt zināšanas pie sava garīgā skolotāja Šri Šri Ravi Šankara.

Šri Šri Ravi Šankaru par savu guru un garīgo skolotāju dēvē miljoniem cilvēku visā pasaulē. Viņš ir pazīstams arī kā humāno un garīgo vērtību līderis. (Foto: no privātā arhīva)

„Pavisam neplānota izvērtās mana tikšanās ar balto sniegu skaistā kalna Vitosha virsotnē, tas atrodas Bulgārijā un ir galvaspilsētas Sofijas simbols,” stāsta Marija. Viņa neslēpj prieku par tikšanos ar savu garīgo skolotāju vēl nebijušā vidē: „Kas var būt skaistāks par tikšanos ar skolotāju ne ļaužu pilnā zālē, bet sniegota kalna pašā virsotnē. Smaidu joprojām!”

„Šajās dienās sirds un prāts gaida sniegu, bet tā nav un laikam jau arī nebūs... Tik maz vajadzīgs vienam ziemeļu puses cilvēkam, lai kļūtu laimīgs un smaidīgs. Ieraudzīt un sajust sniegu bija tik patīkami, es pat teiktu – emocionāli,” par ziemas baudīšanu Bulgārijas kalnos priecājas dziedātāja.

63 gadus vecais Šankars ir nevalstiskās organizācijas "Art of Living Foundation" dibinātājs, 2009. gadā izdevums "Forbes" viņu pat atzina par piekto ietekmīgāko cilvēku visā Indijā. Ravi Šankars tic – garīgumu rada mīlestība un līdzjūtība, un tas nebūt neaprobežojas ar vienu reliģiju vai kultūru. Tādējādi garīgums ir pieejams ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no reliģiskās piederības, profesijas, dzimuma vai citām identitātēm. Un tieši ar to viņš aizrāvis tik daudz sekotāju visā pasaulē.

