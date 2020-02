"Es esmu vecs muļķis" - Pamelas Andersones šķirtenis pastāsta, kā aktrise viņu izmantojusi

"Nav lielāka muļķa par vecu muļķi," par sevi tagad saka Andersones ceturtais šķirtenis, filmu producents Džons Peterss. Vīrietis atklāj, ka bildinājums izskanējis tieši no aktrises puses, turklāt viņa savu vēlmi apprecēties pavēstījusi īsziņā.

"Ir lieki teikt, ka brīdī, kad viņa man atrakstīja, ka grib precēties, es jutos kā sapņa piepildījumā. Neskatoties uz to, ka jau biju saderinājies ar citu sievieti, un viņa pat grasījās ievākties pie manis," stāsta Peterss. Producents un bijušais slavenību frizieris stāsta, ka Andersone viņu izmantojusi naudas dēļ.

"Es viņas dēļ pametu visu," viņš atklāj. "Viņa bija sakrājusi rēķinus 200 000 dolāru apmērā un nespēja tos apmaksāt, tāpēc es to izdarīju, un šī ir pateicība, ko viņa man sniedz."

Uz medijos izskanējušo informāciju par bijušā vīra finansiālo izmantošanu atbildējuši Andersones pārstāvji: "Šie apgalvojumi ir ne tikai pilnīgi safabricēti, bet arī muļķīgi. Neskatoties uz Petersa kunga centieniem sazināties ar Pamelu Andersoni, viņa no komentāriem atsakās un cer, ka ar viņu viss ir kārtībā."

Jauns.lv februāra sākumā jau ziņoja, ka 12 dienas pēc kāzām laulību šķīrusi amerikāņu aktrise un modele Pamela Andersone un viņas piektais vīrs režisors Džons Peterss. “Mani aizkustināja siltā mūsu savienības pieņemšana. Mēs būtu ļoti pateicīgi par jūsu atbalstu, jo kādu laiku pavadīsim šķirti, lai no jauna izvērtētu, ko mēs vēlamies no dzīves un viens no otra,” savā paziņojumā medijiem sacīja Pamela.

Bijusī pasaules slavenā seriāla “Baywatch” aktrise un populārais filmu režisors apprecējās Malibu, šā gada 20. janvārī. 74 gadus vecais Pīters ir bijis režisors daudzām slavenām filmām, piemēram, “Zvaigzne ir dzimusi” ar dziedātāju Lēdiju Gagu galvenajā lomā.

Pamela un Džons tikās vēl pirms 30 gadiem, bet pagājušā gadā atkal sagāja kopā. “Dzīve ir ceļojums un mīlestība ir process. Paturot prātā šo vispārējo patiesību, mēs kopīgi esam nolēmuši atlikt laulības sertifikāta formalizēšanu un ticēt šim procesam,” sacījusi Andersone.

Gan Andersonei, gan Petersam šī ir piektā laulība. Pamelas vīru "sarakstā" ir mūziķi Tomijs Lī un Kid Rock, kā arī pokera spēlmanis Riks Solomons, ar kuru pie altāra aktrise devās pat divas reizes.

