"Supernovas" uzvarētāja Samanta Tīna: "Teicu, ka Eirovīzijā vairs nepiedalīšos, bet redz, kā sanāca!"

Jau vairākus gadus dziedātājai Samantai Tīnai uzvara Eirovīzijas nacionālajā atlasē izslīdējusi no rokām, nereti viņa bijusi vien dažu soļu attālumā no uzstāšanās uz lielās Eirovīzijas skatuves. Tad dziedātāja nacionālās atlases superfinālā palika tikai soli no uzvaras, ierindojoties otrajā vietā, citreiz tika labāko trijniekā. Pirms sešiem gadiem, kad atkal neieguva ceļazīmi uz lielo Eirovīziju, Samanta žurnālam "Kas Jauns" paziņoja, ka nacionālajā atlasē vairs nepiedalīsies, kamēr netiks mainīts konkursa nolikums: „Teikšu skarbi – šis bija mans pēdējais gads Eirovīzijā!”

2014. gads. Samanta tolaik pat nenojauta, ka līdz viņas ceļazīmei uz lielo Eirovīziju nāksies gaidīt sešus gadus. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Viņa teikto vārdu gan neturēja, jo sapnis par Latvijas valsts pārstāvēšanu šajā dziesmu konkursā nebija izplēnējis. Arī turpmākos gadus piedalījās konkursa atlasēs, reiz pat ar divām dziesmām. Veiksme dziedātājai nudien uzsmaidīja gadā, kad tika nomainīts konkursa vērtēšanas nolikums – šogad uzvarētāju pilnībā noteica skatītāju balsojums.

Samanta žurnālam "Kas Jauns" pastāstījusi, ka atšķirībā no citām reizēm, startējot Eirovīzijas atlasē, šoreiz esot bijusi pavisam mierīga: „Esmu radusi mieru. Brīdī, kad tabulās rādīja balsošanas rezultātus, es bezvadu austiņās klausījos mantras, jo nevēlējos to satraukumu. Esmu jau gadiem gājusi cauri šai pieredzei ne vienā vien konkursā un zinu, cik milzīgs ir stress. Kad jau paziņoja trīs finālistus, mēs bijām uz skatuves, un tad es pie sevis lūdzos, lai nebūtu atkal otrajā vietā, jo tā jau bijis vairākus gadus. Tomēr šoreiz izrādījās – liktenīgi,” priecājas mērķtiecīgā dziedātāja.

„Redz, kā! Nomainījās nolikums, un uzvarēju. Ja šogad nebūtu uzvarējusi, šī būtu nudien pēdējā reize, kad piedalos,” atzina Samanta.

Ar mīļoto vīrieti Nauri Liepiņu Samanta ir kopā vairāk nekā piecus gadus. „Viņš man ir atbalsts it visā. Apbrīnoju viņa pacietību, kad savu mūziķes pienākumu dēļ reizēm esmu ļoti aizņemta,” atzinīgi izsakās dziedātāja. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Pusnaktī Tīnu sazvana arī Raimonds Pauls

Īsi pēc rezultātu paziņošanas Samantu Tīnu sazvanījis Maestro Raimonds Pauls, kas cītīgi vērojis notiekošo TV ekrānā. „Ja Raimonds Pauls saka, ka nebija slikti, tad tas nozīmē, ka bija labi,” priecīgā balsī teic Samanta. Viņa atzina, ka Paula zvans viņu ļoti aizkustinājis. „Viņš man līdz šim arī devis kādus padomus saistībā ar dalību Supernovā, un tos arī es esmu ņēmusi vērā,” atzīst Tīna.

Samanta Tīna guvusi iespēju uzstāties 65. starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā – pasaules lielākajā tiešraides televīzijas šovā, ko pērn vēroja 182 miljoni skatītāju. Eirovīzijas dziesmu konkursā, kas maijā notiks Roterdamā, Nīderlandē, piedalīsies 41 dalībvalsts. Samanta Tīna uzstāsies otrajā pusfinālā, kas notiks 14. maijā.

Kā jau ziņots, Samanta Tīna Latvijas Televīzijas rīkotajā konkursā "Supernova 2020" uzvarēja ar dziesmu "Still Breathing".

Pēc uzvaras Samanta vēl īsti nespēja aptvert notikušo un teica: „Negaidīti! Man nebija pat prieka asaru, bet gan jau viss pierimsies, un tad no prieka gribēsies paraudāt. Es šo uzvaru gribēju un arī baudīšu visus ar to saistītos notikumus, taču prioritāte ir godam pārstāvēt Latviju,” nosaka Samanta.

