"Oskaru" ceremonijā triumfē Dienvidkorejas filma "Parazīts"

Režisora Pona Džunho filma saņēma arī labākā režisora, labākā oriģinālā scenārija un labākās starptautiskās mākslas filmas "Oskarus".

Filmas ir korejiešu valodā, un šī ir pirmā reize, kad labākās filmas "Oskaru" saņem darbs, kas nav angļu, bet kādā citā valodā.

Labākās aktrises "Oskaru" par veikumu filmā "Judy" ("Džūdija") saņēma Renē Zelvēgere, bet labākā aktiera godalgu par lomu filmā "Joker" ("Džokers") - Hoakins Fīnikss.

"Oskarus" par veikumu otrā plāna lomās saņēma Lora Derna par lomu filmā "Marriage Story" ("Laulības stāsts") un Breds Pits par lomu filmā "Once Upon a Time in Hollywood" ("Reiz Holivudā").

Jaunzēlandes režisora Taikas Vaititi filma "Jojo Rabbit" ("Trusis Džodžo") saņēma "Oskaru" par labāko adaptēto scenāriju, bet režisora Sema Mendesa filma "1917" - "Oskaru" par labāko operatora darbu.