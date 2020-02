Simfometāla un hārdroka jomā 42 gadus vecā Tarja Turunena ir viena no visspožākajām zvaigznēm un neapšaubāma Somijas pērle. Trīs oktāvu liriskais soprāns, kura dziedāšanā skolojusies Sibeliusa akadēmijā Kuopio un Karlsrūes Mūzikas augstskolā, ir ne tikai daudzpusīga soliste, bet arī komponiste un dziesmu autore.

Sākotnējo pasaules atpazīstamību guvusi ar somu simfometāla grupu “Nightwish”, kam ir līdzdibinātāja un redzamākais tēls, vēlāk pievērsusies solokarjerai, kura ietver gan simfoniskā roka albumus, gan arī klasiskās mūzikas ierakstus.

Zīmīgi, ka jau Tarjas pirmais soloalbums “Henkäys Ikuisuudesta” (2006) ietver dažādas Ziemassvētku dziesmu versijas, un tas Somijā sasniedz dubulta platīna statusu. Pēc virknes simforoka albumu 2015. gadā klajā nāk disks “Ave Maria – En Plein Air”, kurā apkopotas pasaulē zināmākās lūgšanas "Ave Maria" 12 versijas.

Savukārt 2017. gadā iznāk ”From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas)”, kurā 11 klasiski Ziemassvētku korāļi ieguvuši tumšāku vokālo nokrāsu. "MyGlobalMind" kritiķis par to raksta: “Labākais svētku piedāvājums no mākslinieces ilgākā laika posmā, ja ne pat visos laikos. Tarja prot lieliski līdzsvarot spocīgo mūziku (izmantojot orķestra grandiozo skanējumu) ar viņai tik raksturīgo spēcīgo balsi, tādējādi sniedzot klausītājam gan siltumu, gan pārdzīvojuma tirpiņas”.

Latvijas publikai pirmajai tikšanās reizei viena no pazīstamākajiem Somijas soprāniem sagatavojusi pavisam īpašu Ziemassvētku programmu “Christmas Together”, kas 19. decembrī izskanēs Rīgas koncertzālē “Hanzas perons”.