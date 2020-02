Drūms, bet ar gudru padomu. Seriāla "You" recenzija

Seriāla galvenais varonis, kāda Ņujorkas grāmatveikala menedžeris Džo Goldbergs (Penns Badžlijs), ar pirmo acumirkli iemīlas jaunā studentē, Ginevjerā Bekā (Elizabete Leila), kas pirmo reizi ienākusi viņa rūpīgi pārvaldītajā grāmatu mekā. Džo, kas ikdienu pavada starp senlaicīgām un aktuālām grāmatām, pārzinot klasisko un mūsdienu literatūru, par ikvienu sev līdzās cilvēku uzbur pats savu stāstu. Daudzsološā studente Beka, kas sapņo kļūt par rakstnieci, nekavējoties kļūst par Džo apsēstības objektu. To varētu uztvert kā romantisku mīlestības stāstu, tomēr Džo darbību dēļ viņu attiecības kļūst bīstamas.

Otrā seriāla sezonas darbība notiek jau pavisam citā vietā un apstākļos – Losandželosā, kur Džo cer atteikties no savas pagātnes un uzsākt visu no jauna. Lai izbēgtu no iespējamā un pavisam negaidītā vajātāja par saviem nodarītajiem noziegumiem, viņš pieņem citu identitāti un iekārtojas par grāmatu konsultantu kādā veselīga dzīvesveida veicināšanas veikalā. Te Džo ieskatās daudzsološajā šefpavārē Lava Kvinna (Viktorija Pedretti), un skatītājam ir skaidrs, ka Džo no jauna ieslīgst senajā apsēstības mānijā.

Abas Džo mīlestības un, kā mēs noprotam, arī vēl kādas iepriekšējās ir teju kā vienīgās, «tās īstās», kuru dēļ ir nepieciešams darīt absolūti jebko, lai kļūtu par ideālo savienojumu starp sievieti un vīrieti. Un Džo risinājums, kā novērst jebkādus iespējamus šķēršļus kopīgai nākotnei, ir nepārtraukta sekošana savai iemīļotajai un šķēršļu fiziska novēršana. Džo izmanto sociālos medijus un citas tehnoloģijas, arī reālu sekošanu, lai būtu lietas kursā par pilnīgi visu – ko publicē, kas un kādi ir draugi, ģimene, par ko sapņo, ko dara, kas satrauc. Sociālie mediji tiek izmantoti kā rīki, lai uzzinātu visintīmākās detaļas un tad, nonākot līdzās, taptu par ideālo vīrieti, kurš «nolasa no acīm visas tavas vēlmes».

Bīstamā tēma

«You» stāsts balstīts uz amerikāņu rakstnieces Kerolainas Kepnesas debijas romānu «You» («Tu», 2014). Jau drīz sekoja tiesību iegādāšanās seriāla ekranizācijai, un paralēli Kepnesa jau izdeva stāsta turpinājumu «Hidden Bodies» («Paslēptie ķermeņi», 2016), un drīzumā iznāks arī trešā daļa. Gan Kepnesa, gan seriāla veidotāji saņem diezgan pamatotus pārmetus par to, ka tie ir idealizējuši sērijveida slepkavu. Arī Badžliks sākotnēji bijis diezgan skeptisks pret savas lomas personāžu, uzskatot to vairāk kā sociālo eksperimentu. Un tieši seriāla galvenā varoņa Džo un viņa pasaules detalizētās atklāšanas skatītājam dēļ varētu būt neērti un arī nepareizi atzīties, ka jūt līdzi viņam. Džo kļūst arvien bīstamāks, un skatītāji daļēji vēlas, lai viņam viss izdotos. Robeža starp to, «par ko jūt līdzi», un «par ko vēlētos just līdzi» ir ļoti nestabila.

Džo skatītāju noved tādās situācijās, kurās ikviens no mums var sajust nemierīgumu - kādam riskam mēs pakļaujamies, organizējot randiņus onlainā, atstājot atvērtus logus, izliekot mazliet par daudz privātas informācijas sociālajos medijos. «You» parāda, cik bīstami var kļūt pavisam vienkārši mūsu ikdienas paradumi.

Badžlijs savās uzrunās minējis, cik svarīgi ir neromantizēt psihopāta darbības. Bekas lomas atveidotāja Elizabete Laila intervijā «Image» atklāj: «Es domāju, ka esam tā ieprogrammēti. Mani ieskaitot. Lasot romantiskus stāstus un pasakas, esam ieprogrammēti uzticēties galvenajam varonim par jebkādu cenu. Diemžēl. Un es ceru, ka sievietes, kas nonākušas līdzīgās situācijās, sāks uzticēties saviem instinktiem un uzdos sev jautājumu: vai tiešām es mīlu šo briesmīgo vīrieti? Es ceru, ka viņas atpazīs zemapziņas neobjektivitāti, kas mūsos visos mīt, un aktīvi rīkosies pret to.»

Mīla un šausmas reizē

«You» ir mīlas stāsts, kurā ikvienu ainu pavada šausmas. Visa seriāla laikā skatītājs redz un dzird galvenā varoņa domas, motīvus un ieganstus rīkoties tā vai savādāk. Džo savā izpratnē vienkārši seko sievietei, ko mīl. Viņš ir psiholoģiski nenosvērts, sardonisks, viņš klusi un stratēģiski novērš visus šķēršļus sev saprotamā veidā un paralēli ir romantisks, jūtīgs un inteliģents vīrietis. Klausoties Džo motivācijā, ko palīdz atklāt viņa aizkadra balss, skatītājs nejauši var nokļūt situācijā, kad sākt palīdzēt viņam izdomāt jebkādu attaisnojumu rīcībām.

Viena no saistošākām, saprotamākām un reizē arī baismīgākām tēmām ir, kā seriāla personāži izmanto sociālos medijus.

«You» ir patiess brīdinājuma signāls daudziem cilvēkiem, kas pēc seriāla noskatīšanās maina paroles, statusu savos sociālo tīklu profilos.

Patiesi pārvērtējot, cik lielā mērā cilvēki ir nodevuši savu privāto dzīvi sabiedrības rokās. Un, ja skatās uz seriālu no šāda skatu punkta, tad, iespējams, «You» patiešām ir gudrs instruments, kā mācīties neiekļūt līdzīgos slazdos.

Tematiski un arī stilistiski «You» tiek salīdzināts ar «Dexter», «Gone Girl», «American Psycho» un vēl duci filmām un seriāliem, kur tiek uzdoti jautājumi par cilvēka patiesiem nodomiem un izceļ romantisku attiecību tumšās puses. Kā ir iespējams tik ilgā laika posmā slēpt savas psihopātiskos nolūkus attiecībās?

Tiem, kam uztrauc, ka Džo būtībā vēl joprojām nav saņēmis nekādu sodu, otrās sezonas noslēgums būs kā "ķirsītis uz putukrējuma". Visu 10 sēriju garumā laiku pa laikam tiek citēts F.Dostojevska "Noziegums un sods", un Džo saņem savu sodu patiesi negaidītā, lai arī diezgan neticamā veidā. Pavisam nesen izziņots, ka 2021.gadā gaidāms seriāla turpinājums, uz kuru tiek liktas lielas cerības, jo Džo, satiekoties ar līdzvērtīgu pretinieku, būs jākļūst vēl gudrākam.