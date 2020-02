Nedēļas jaunumi "Shortcut" - pašmāju komēdijseriāls un slepkavnieciskā klauna atgriešanās

Pašmāju joki

Foto: Publicitātes

"Shortcut" un "Helio" piedāvājumā – pavisam svaigais pašmāju komēdijseriāls "Terapeite bez grāda".

Seriāla centrā ir izbijusi uzņēmēja Sabīne Roziņa, kas kļūst par konsultanti it visos attiecību jautājumus. Sekss, nauda, nākotne – trīs minūšu online terapijā viņa piedāvā atrisināt it visas problēmas! Sabīnei klientu netrūkst, taču, kā tas bieži mēdz gadīties, terapeite arī pašas dzīvi – attiecības ar vīru Andri un ekscentrisko māti Annu – risina uz pacientu rēķina.

Seriāla režisors Intars Rešetins atklāj, ka viņa mērķis ir radīt gaumīgu, augstas kvalitātes un teicamas aktierspēles sinerģiju, kā rezultāts būtu smaidoši skatītāji otrpus ekrāniem. “Terapeite bez grāda ir labas gaumes, humora un izcilu aktieru piesātināts. Un tie ir būtiski priekšnoteikumi, kādēļ uzņemos režisora pienākumus tā adaptācijai. Protams, apzinos – lai tiktu pie patiesā žanra viegluma, dinamikas un mazliet īpatnējā humora, nāksies ne vienu vien pudu sāls izēst. Komēdijžanrs nav tas vieglākais, un šis seriāls ir īpaši paciets rieksts, kas no aktieriem prasa milzu pielāgošanās spējas un improvizāciju. Taču ar prieku metos šajā izaicinājumā – esmu gatavs pārbaudīt savu skilu un, esot pie seriāla grožiem, debitēt kino lauciņā. Turiet īkšķus, mēs jau nākam!” saka Intars Rešetins, piebilstot, ka seriāls savā ziņā paver iespēju skatītājiem ieraudzīt to problēmu loku, kas skar mūs ikvienu, un, iespējams, rast atbildes arī uz sevi interesējošiem jautājumiem.

Jaunākās seriāla sērijas skatiet katru pirmdienu vietnē "Shortcut" un katru ceturtdienu “STV Pirmā!” kanālā. "Terapeite bez grāda" pirmās četras sērijas meklē ŠEIT - "Shortcut Films" latviešu valodā.

Krīze kosmosā

Foto: Publicitātes

Uz salūzušā kosmosa kruīza kuģa "Avēnija 5" klāja kapteinim Raienam Klarkam un viņa komandai ir jātiek galā ar astronomiska izmēra klientu apkalpošanas krīzi.

Un šokējošākais izrādās tas, ka Klarks nav nekāds kapteinis, bet gan... nolīgts aktieris. Viņa lomā iejuties Hjū Lorijs – seriālu faniem pazīstams gan no godalgotā "Doktora Hausa", gan no savām humorpilnajām lomām "Melnajā čūskā". Savukārt seriāla veidotājs ir Armando Januči, kas guvis divus "Emmy" par HBO politisko satīru "Viceprezidente" ("Veep"), kā arī režisējis melno komēdiju "Staļina nāve". Seriāla "Avēnija 5" jaunākās sērijas pavisam drīz pēc to pasaules pirmizrādes meklējiet ŠEIT - "Shortcut Films" angļu vai krievu valodā, ar latviešu vai angļu subtitriem.

Baisais klauns atgriežas

Foto: Publicitātes

Ir pagājuši 27 gadi, kopš Neveiksminieku klubiņš uzveica Penivaizu. Vai šaušalīgais klauns ir atpakaļ?

Neveiksminieki nu ir pieauguši, viņu ceļi šķīrušies. Taču Derijā atkal sāk pazust bērni, tāpēc Maiks, vienīgais, kurš palicis dzimtajā mazpilsētā, aicina bērnības draugus uz mājām. Viņiem būs jāpārvar savas dziļākās bailes, lai iznīcinātu slepkavīgo klaunu Penivaizu reizi par visām reizēm…

Filma "Tas – otrā nodaļa" seko 2017. gada šausmu trillerim "Tas", kas balstīts Stīvena Kinga romāna motīvos. Tas kļuva par visu laiku ienesīgāko šausmu filmu, un, pilnīgi loģiski, seko turpinājums. Un tajā, gluži kā pirmajā filmā, lielisks klauna lomā ir aktieris Bils Skarsgārds. „Kad man lomā bija jāiejūtas pirmoreiz, neviens nezināja, ko es ar to tēlu iesākšu,” atminas Skarsgārds. „Un es nezināju, vai tas strādās, vai cilvēki uz to „pavilksies”. Bija daudz, par ko satraukties.” Satraukumam gan nebija pamata – klauns Penivaizs kļuva tik populārs popkultūras tēls, ka viņa maskā Helovīnā staigāja pat basketbola zvaigzne Lebrons Džeimss. „Strādājot pie otrās filmas, viss bija vieglāk – atlika vien adaptēt pašam sevi,” smej Skarsgārds.

Lūkojiet filmu ŠEIT - "Shortcut Premiere" angļu valodā, ar subtitriem latviešu vai krievu valodā.