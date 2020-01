Nedēļas jaunumi "Shortcut" - animācijas filma par dusmīgajiem putniem un neparasts zinātniskās fantastikas trilleris

Putnu un cūku cīņa nav galā

Foto: Publicitātes

Nelidojošie dusmīgie putni joprojām karo ar viltīgajām zaļajām cūkām!

Viņi ir ļaunākie ienaidnieki, un, šķiet, nekas nespēs to mainīt. Taču, kad pie apvāršņa parādās jaunas briesmas, kas apdraud viņus visus, putniem un cūkām nāksies apvienoties, lai glābtu savas mājas. Pirms dažiem gadiem uz lielajiem ekrāniem iznāca putnu un cūku, ko teju ikviens savulaik iepazinis populārajā videospēlē, piedzīvojumu pirmā daļa. Kases ieņēmumi bija lieliski – sapelnīts vairāk par 350 miljoniem ASV dolāru –, un, protams, nu sagaidīts arī turpinājums.

Animācijas filmu "Dusmīgie putni. Filma 2" ("The Angry Birds Movie 2") lūkojiet ŠEIT - "Shortcut Premiere", latviešu vai angļu valodā, ar latviešu vai krievu subtitriem.

Māte – robots

Foto: Publicitātes

Spriedzes pilna un neparasta zinātniskās fantastikas filma – "Robota bērns" ("I Am Mother").

Kādu pusaugu meiteni pazemes bunkurā gādīgi uzaudzina robots Māte, kura uzdevums ir atjaunot cilvēku populāciju pēc cilvēces izmiršanas globālā katastrofā. Tomēr meitenes un robota īpašā saikne tiek apdraudēta, kad viņu patvērumā nez no kurienes ierodas svešiniece ar satraucošām ziņām.

Austrāliešu režisoram Grantam Sputoram šī ir debijas filma, kas izpelnījusies labas kritiķu atsauksmes. Un lieliska karjera tiek prognozēta gan viņam, gan 22 gadus vecajai dāņu aktrisei Klārai Rugārdai, kas filmā atveido Meiteni. „Man pašam patīk filmas, pēc kurām grimt pārdomās, kurās netiek viss ar karotīti iebarots. Tās ir filmas, kas paliek ar skatītāju, filmas, kuras var pārrunāt ar draugiem, filmas, pēc kurām var radīt dažādas teorijas, kuras apspriest, pie kurām atgriezties,” saka Sputors. „Šādu filmu veidošana, manuprāt, kinopasaulē ir visvērtīgākā pieredze. Tā nu bija pavisam skaidrs, ka mana pirmā filma ies šādā virzienā.” Šausmu trilleri skatiet ŠEIT - "Shortcut Premiere" angļu vai krievu valodā, ar subtitriem latviešu vai krievu valodā.

Kā notvert ļaundarus

Foto: Publicitātes

Seriāls "FIB: Meklētākie noziedznieki" ("FBI: Most Wanted") seko FIB nodaļai, kuras uzdevums ir izsekot un notvert slavenos noziedzniekus no FIB vismeklētāko cilvēku saraksta. Pavisam jaunais seriāls pirmizrādi piedzīvoja vien šogad, to radījis kanādiešu režisors, producents un scenārists Renē Balsers, kas ir jau atzītu krimināldrāmu meistars – viņa kontā jau ir iegūta "Emmy" balva par pazīstamo "Likums un kārtība" ("Law & Order"). Seriālu vērojams ŠEIT - "Shortcut Films" latviešu vai angļu valodā.