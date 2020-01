Top divi jauni pašmāju seriāli - Intara Rešetina režisēta komēdija “Terapeite bez grāda” un Andra Miziša "Atriebējas”

Abi seriāli ir balstīti citviet pasaulē novērtētos scenārijos, tos pielāgojot mūsdienu Latvijas aktualitātēm – “Terapeite bez grāda” oriģinālo versiju izstrādājusi pasaulslavenā seriāla “Draugi” ekscentriskākā aktrise Lisa Kudrova, savukārt “Atriebējas” ir adaptācija vienam no Igaunijas populārākajiem seriāliem “Kättemaksukontor”, kas piedzīvojis jau 260 sērijas.

“Latvijas skatītājiem vēlamies atnest arvien jaunas sajūtas, jaunus seriālu formātus un jaunus varoņus, kam just līdzi un ar ko kopā doties piedzīvojumos. “Terapeite bez grāda” un “Atriebējas” būs stāsti par spēcīgām sievietēm ar spēcīgiem raksturiem un, protams, individuālām īpatnībām, kas liks just līdzi un izklaidēs skatītājus, turklāt šos stāstus līdz skatītājiem aiznesīs talantīgas komandas. Abi jaunie seriāli izcili papildinās 2020. gada īpaši enerģisko startu, kas sākās 1. janvārī ar jau atzinīgi novērtēto dokumentālās satīras seriālu “Lielie Muļķi”. Pavisam drīz klajā nāks arī jaunā sezona šovam “8 naži un gardēdis” un drīzumā ceļojumu raidījumu cienītājus priecēs Kristīnes un Kaspara Virsnīšu ģimenes piedzīvojumi Āfrikā un dēkaiņa Raimonda Dombrovska ekspedīcija pa Kanādas krācēm. Latvijas skatītāji ļoti novērtē pašmāju seriālus un raidījumus, tādēļ jauna vietējā satura piedāvājums ir viena no Tet izklaides virziena prioritātēm un jaunumu mums būs daudz,” atklāj "Tet" izklaides pakalpojumu daļas direktore Inga Alika-Stroda.

Situāciju komēdijā „Terapeite bez grāda” galvenajā lomā ir aktrise Ilze Ķuzule-Skrastiņa. Lauris Subatnieks atveidos viņas vīru, savukārt Akvelīna Līvmane – māti, bet pacienta un vēlāk arī asistenta lomā iejuties Jurģis Spulenieks. Seriālā filmēsies arī Dita Lūriņa, Rēzija Kalniņa, Agnese Zeltiņa, Mārtiņš Meiers kā arī citi aktieri un sabiedrībā zināmas personības.

„Terapeite bez grāda“ stāsta galvenā varone Sabīne Roziņa (Ilze Ķuzule-Skrastiņa), zaudējusi darbu finanšu jomā, nolemj sākt jaunu un, viņasprāt, inovatīvu nodarbošanos – trīs minūšu terapijas seansus interneta tiešsaistē. Viņas vīram Andrim par pārsteigumu Sabīnes ideja gūst atsaucību un viņa konsultē visdažādākos pacientus – uzņēmējus, apdrošinātājus, aktrises un pat pornozvaigznes. Protams, uz viņu rēķina, speciāliste risina arī pati savas problēmas ar vīru un māti.

Lauris, Ilze un Intars. (Foto: Publicitātes)

Kriminālkomēdijā “Atriebējas” galvenās varones atveidos Santa Didžus, Anete Krasovska un Ieva Florence-Vīksne, un viņu stāsts savīsies ar Pāvela Griškova un Mārtiņa Upenieka atveidoto varoņu likteņiem.

“Atriebējas” sižeta centrā ir bijusī izmeklētāja Frīda no smago noziegumu izmeklēšanas pārvaldes un bijusī sekretāre Madara, kurām seriāla gaitā pievienojas arī Frīdas vīra mīļākā. Neskatoties uz to, ka Frīda un Madara pēc rakstura ir ļoti atšķirīgas, viņas vieno kopējs aizvainojums uz vīriešiem. Un tas nav bez iemesla, jo jau pirmajā sērijā viņām seko sērijveida slepkava, viņas abas zaudē darbu dēļ vīriešiem un visam pāri – abas atstāj viņu tuvākie vīrieši. Šī notikumu ķēde noved pie lēmuma izveidot uzņēmumu, kas atbalstīs visas sievietes, kuras vēlēsies atriebties saviem neuzticīgajiem vīriešiem.