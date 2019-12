Jaunā popmūzikas sensācija Billija Ailiša beidzot parāda kaut ko priecīgu

Billijas Ailišas debijas albums “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” sasniedza nebijušus rekordus vēl pirms tā iznākšanas. Tas kļuva par visvairāk straumēto ierakstu vietnē “Apple Music”. Ailiša nereti uzdzied par bērēm, bet video klipos uz viņas sejas apdzēš degošas cigaretes…

Taču par godu savai 18. dzimšanas dienai Billija sociālajos tīklos visbeidzot publiskojusi kaut ko jauku un mīlīgu. Viņa parādījusi savu bērnu dienu video.

Šajā video kompilācijā mazā (un neierasti jautrā!) Ailiša dejo, dzied, spēlē ģitāru un klavieres. Kadri ar ainiņām no bērnu dienām mijas ar epizodēm no pieaugušās Ailišas koncertiem, kuros jaunā mūziķe vairs neuzstājas tikai saviem vecākiem, bet gan koncertē skatītāju pārpildītos stadionos.

Šā gada 29. martā klajā nāca Kalifornijas mūziķes Billijas Ailišas debijas albums „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Jau dažas dienas pirms albuma oficiālā izdošanas datuma to savai mūzikas ierakstu kolekcijai vietnē „Apple Music” bija pievienojuši 800 000 cilvēku, kas ir līdz šim nebijis rekords šai kompānijai.

Šis gan nav vienīgais 18 gadus vecās dziedātājas sasniegums. Jau 16 gadu vecumā Billija Ailiša parakstīja līgumu ar mūzikas gigantiem „Universal Music Publishing Group”, straumēšanas vietnēs viņas jaunākajiem skaņdarbiem skatījumi pārsniedz miljardus, un viņas dziesmas var dzirdēt pasaulslavenos seriālos. Biļetes uz Ailišas koncertiem jau ir izpārdotas pusgadu un vairāk uz priekšu.

Kas ir Billija Ailiša?

Billijai Ailišai Pairetai Beirdai O’Konelai ir 18 gadu. Viņa dzimusi 2001. gadā Kalifornijā aktieru un mūziķu ģimenē, skolojusies mājas apmācībā un no astoņu gadu vecuma dziedājusi korī. Jau 11 gadu vecumā meitene sāka komponēt savas pirmās dziesmas, tāpat kā vecākais brālis Fineass O’Konels, kurš arī dzīvi saistījis ar mūziku.

2015. gadā Billija kopā ar brāli sarakstīja un ieskaņoja dziesmu „Ocean Eyes” un publiskoja to vietnē „SoundCloud”. Skaņdarbs iemantoja fenomenālu interesi. Trīs gadu laikā tas noklausīts gandrīz 16 miljonus reižu. Par Ailišu sāka runāt kritiķi, viņi jaunās dziedātājas mūziku raksturoja kā „izteiktu popmūziku”.

Gadu vēlāk Billija izdeva mazo plati jeb EP, kam deva nosaukumu „Don’t Smile At Me”. Šis ieraksts padarīja viņu pa īstam populāru: koncerns „Apple Music” nosauca Ailišu par vienu no daudzsološākajām jaunajām māksliniecēm un publiskoja nelielu dziedātājas koncertierakstu izlasi „Up Next Session: Billie Eilish”.

2019. gadā Ailišas debijas albums „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” pārspēja visus līdzšinējos „Apple Music” rekordus. Neviena mākslinieka albums pirms tā oficiālā izdošanas datuma nebija lejuplādēts tik lielā skaitā – 800 000 reižu!

Indie? Popmūzika? Elektronika? Vai viss kopā?

Tā vien šķiet, ka Billijas Ailišas mūzika nav pieskaitāma kādam vienam konkrētam žanram – tajā apvienojas maiga popmūzika ar indie mūziku un pat drūmu elektronisko mūziku. EP „Don’t Smile At Me” iekļautās dziesmas maz līdzinās debijas albumā dzirdamajiem skaņdarbiem.

Videoklipā dziesmai „Bury A Friend” Eiliša kā materializējies ļauns nakts murgs guļ zem kāda puiša gultas. Savukārt dziesmas „You Should See Me In The Crown” videoklipā (šo klipu Eilišai izstrādājis japāņu mākslinieks Takaši Murakami) viņa pārvēršas nejaukā zirneklī, kas noposta pilsētu, bet dziesmā „When The Party’s Over” raud tintes asaras. Ailiša izmanto visu, kas viņai tīk, lai runātu par jūtām.

Ar ko viņa atšķiras no citām popzvaigznēm?

Billijai Ailišai ir ļoti bezkaunīgi un izaicinoši dziesmu teksti. Skaņdarbā „Bellyache” viņa stāsta, kā iemetusi mīļotā ķermeni notekcaurulē, bet dziesmā „Bury A Friend” aicina uz bērēm. Billijas Ailišas „dzīvās” uzstāšanās ir enerģijas pārpilnas, kurās nebūt nav vietas melanholijai. Dziedātāja pati apgalvo, ka ar katru jaunu uzstāšanās reizi cenšas samazināt robežu starp skatuvi un skatītāju, lai būtu ar savu publiku pēc iespējas vienādā līmenī. „Visi tie bērni, kas nāk uz maniem koncertiem, ir aptuveni manā vecumā, viņi varētu būt mani draugi,” norādījusi 17 gadus vecā mūziķe.

Jāatzīst, ka Billija Ailiša vizuāli nelīdzinās nevienai citai dziedātājai – zilganpelēki mati, maisveidīgas drēbes, „kliedzoši” aksesuāri – par to raksta tādi pasaulslaveni un prestiži izdevumi kā „Vogue” un „Vanity Fair”, kas jau rūpīgi izpētījuši viņas garderobi.