Igauņu filma iekļauta starp desmit labākajiem "Oskara" balvai izvirzītajiem kinodarbiem

"Grūti pat noticēt!" - tā šo ziņu komentējusi Igaunijas Filmu institūta direktore Edīte Sepa. "Jau tas vien, ka igauņu stāstu atzinuši par labu daudzi ASV Kinoakadēmijas locekļi un režisoram izdevies izstāstīt universālu vēstījumu, kas spēj sasniegt cilvēku sirdis arī tālu no mūsu mājām, ir kaut kas īpašs," viņa sacījusi ziņu aģentūrai BNS.

No sākotnējā saraksta, kurā bija pavisam 91 kinodarbs, pretendentu skaitā iekļautas vēl deviņas spēlfilmas - Čehijas "The Painted Bird" ("Izkrāsotais Putns"), Francijas "Les Miserables" ("Nožēlojamie"), Ungārijas "Those Who Remained" ("Izdzīvojušie"), Ziemeļmaķedonijas "Honeyland" ("Meduszeme"); Polijas "Corpus Christi"; Krievijas "Beanpole" ("Maiksts"); Senegālas "Atlantics" ("Atlantija"); Dienvidkorejas "Parasite" ("Parazīts") un Spānijas "Pain and Glory" ("Sāpes un slava").

Igaunijas simtgades filmu programmas spēlfilma "Patiesība un taisnība" tapusi pēc Antona Tammsāres tāda paša nosaukuma piecdaļu romāna, kas iznācis laikā no 1926. līdz 1933.gadam un latviski pazīstams kā "Zeme un mīlestība". Galvenās lomas šai episkajā filmā atveido Prīts Logs, Prīts Veigemasts, Maikena Šmita un Estere Kuntu.

Filma, kas iznāca uz ekrāniem 20.februārī, pārspējusi visus Igaunijas kino apmeklējuma rekordus. To redzējuši 267 000 skatītāji - vairāk nekā filmu "Avatārs", kuras sasniegtais rekords netika pārspēts gandrīz deviņu gadu garumā.

Kā norādījusi Sepa, Igaunijas Filmu institūta nākamais uzdevums ir nekavējoties sākt meklēt finansējumu kampaņai, kas palīdzētu vairot filmas izredzes uz uzvaru.

Jau ziņots, ka Latvija ASV Kinoakadēmijas balvai "Oskars" izvirzīja režisora Dāvja Sīmaņa un studijas "Mistrus Media" simtgades spēlfilmu "Tēvs Nakts", bet Lietuva - latviešu režisores Kristīnes Briedes un lietuviešu režisora Audrjus Stoņa dokumentālo filmu "Laika tilti", kas ir visu triju Baltijas valstu kopražojums.