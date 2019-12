View this post on Instagram

Latvijaaaaaaa!!!! O MY GOD!!!!!!!!!!!! Zelts!! 1.vieta pasaules prestižàkā pasākumu industrijas festivālā BEA World festival 2019 Kategorijà “Privātais pasākums.” NETICAMI!!! Pirmais vislielākais paldies mūsu vecākiem un ģimenēm!!!! Kad spēšu noticēt šim faktam un nomierināsies sirds darbībs, tad sekos arī pārējie paldies.🙏🏻 #BEAWorldfestival2019 #zelts #aaasaaaasaaaaaawa