VIDEO: Olga Rajecka pašmāju šovā teju vārās dusmās

Saskaņā ar šova noteikumiem, gida loma būs jāuzņemas Gatim, kurš ar patiesu rūpību steigsies plānot kolēģu izklaides programmu un pat būs pacenties noīrēt auto, lai teju sešu stundu garajā pārbraucienā uz Madridi, kolēģiem būtu ērtāk. Tomēr labais nodoms pavisam drīz beigsies ar īstu katastrofu – Olgu neapmierinās Gata braukšanas stils, Samantai automašīnā kļūs slikti.

Bet tā vietā, lai kolēģus aizvestu baudīt neaizmirstamo Spānijas pilsētu, Gatis izlems doties uz vietējo lielveikalu – Spānijas “Alfu”, kā to nodēvēs pārējie kolēģi. Lieki piebilst, ka ceļabiedri par n-tajām lielveikalā un pēc tam arī sastrēgumos pavadītajām stundām, burtiski spers zemes gaisā. Turklāt dusmas pieņemsies spēkā brīdī, kad lielveikala stāvvietā Gatis pamanīsies pazaudēt četrotnes automašīnu.

Nokavējuši visu, ko vien var nokavēt, vakarpusē piedzīvojumu meklētāji beidzot ieradīsies Madrides centrā, taču arī tur vietējās eksotikas vietā būs spiesti baudīt Gata cīņas mākslu un ... atkal pazaudēt automašīnu, kuras meklēšanai vakara dzestrumā veltīs vairāk nekā stundu.

Īpaši nikna par notiekošo būs Olga Rajecka, kura uzbruks Gatim, pārmetot viņam gan to, ka auto nozaudēts, gan to, ka nebija ļāvis kolēģiem iepazīt eksotisko Madridi, kurā neviens no grupas biedriem iepriekš nebija bijis: “Ko – atvainojos? Muļķīgi! Es tev teicu - nofotografē ielu! Ko – gadījās? Priekš kam tev ir vajadzīgs tas telefons? Visiem jauniešiem! Ko jūs viņos darāt? Lai paskatītos Madridi un parādītu to, ka viņa ir skaista pilsēta, mēs aizbraucam uz “Alfu”! Un tagad tu vienkārši nezini, kur mēs nolikām mašīnu?” dusmās burtiski vārīsies Olga.

Kā beigsies slavenību piedzīvojums? Kādu vērtējumu saņems Gatis un kuri ceļabiedri, nu jau kopā ar diviem citiem kolēģiem, dosies jaunā piedzīvojumā uz Turciju?