Jaunā dziedātāja Agnesse izdod pavisam citādāku mīlas dziesmu

Dziesma “Young” tapusi, apvienojoties tai pašai komandai, kura strādāja pie Agnesses iepriekšējā singla “Space or Time”. Vārdu līdzautores ir “Grammy” balvas divkārtēja nominante ar 21 gada ilgu pieredzi mūzikas biznesā amerikāniete Kristala Olivera un latviešu dziedātāja Agnese Stengrevica, bet mūzikas autors ir komponists Helvijs Stengrevics, kurš kopš 2014. gada aktīvi darbojas kā mūzikas producents un skaņu režisors.

Helvijam un Agnesei jau iepriekš tapuši kopīgi skaņdarbi, piemēram, “You Are My World”, kas iekļuva “Supernova 2018” pusfinālā. Šobrīd Helvijs strādā arī pie Agnesses oriģināldziesmas aranžējuma, kas solās nonākt pie klausītājiem jau 2020. gada sākumā.

Kā saka dziesmas izdevēji, "kamēr esam jauni, prioritāte nav atrast ko nopietnu. Jaunībā mēs vēlamies paspēlēties, izbaudīt nepieredzēto, dalīties sajūtās un emocijās, mesties piedzīvojumos, mēs vēlamies jautrību, piedzīvot un izbaudīt mirkli, nevis domāt par mūžību un sarežģīt lietas sev apkārt. Un tas viss piestāv jaunībai, tas ir jaunības maksimālisms, tieši tāpēc nosaukums ir “Young”. Tās ir jaunas meitenes pārdomas, sajūtas un emocijas."

Klausoties dziesmas, ko par mīlestību dzied sievietes, nereti sajūtams, ka to stāsti ir līdzīgi. Meitene stāsta par to, cik viņa ir iemīlējusies, ka viņa dzīvo mīlestības pasaulē, taču to visi jau zina, pauž dziedātāja. “Es vēlējos šo dziesmu radīt pilnīgi atšķirīgu no tām, kādas man bijušas iepriekšējās, kur arī pati esmu izdziedājusi meitenes iemīlēšanās stāstus. Šajā dziesmā vēlējos uzsvērt to, ka nav taču ko zaudēt! Ja ko vēlies – pamēģini, tikai tā uzzināsi vai izdosies, vai nē. Centos pagriezt situāciju un paraudzīties uz to no otras puses. Šī nav kārtējā mīlas balāde no sievietes puses. Man šķiet, ka esmu panākusi to, ko ar to gribēju teikt, un pirmais pantiņš vislabāk atspoguļo dziesmas ideju,” stāsta Agnesse.